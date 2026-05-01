自由開講》5千店關門的警訊：缺工與通膨正重創台灣服務業

◎ 陳琪

2025年台灣餐飲、批發與零售業出現超過5000間店面收攤，這正是通膨與缺工的結構性壓力的反映；示意圖，圖中人物與本文無關。（中央社資料照）2025年台灣餐飲、批發與零售業出現超過5000間店面收攤，表面上看是景氣循環的一部分，但實際上更接近一場結構性壓力的集中爆發。缺工與通膨形成雙重擠壓，一方面人力招募困難、薪資成本上升，另一方面原物料與租金持續攀升，使中小型業者的利潤空間被快速壓縮。這樣的環境下，撐不住的店家開始退出市場，反映的不只是個別經營問題，而是整體產業體質正在改變，也象徵服務業過去依賴低成本運作的模式已逐漸走到極限。

缺工問題已從短期現象轉為長期結構。少子化與人口老化，使勞動供給持續減少，而服務業本身工作時間長、薪資成長有限，對年輕族群吸引力不足。即使業者提高薪資與獎金，也難以完全填補缺口。更關鍵的是，人力不足不只是影響營運效率，還會進一步降低服務品質，形成惡性循環，使消費者流失，進一步壓縮營收。

通膨壓力改變了經營模式。原物料價格上升，租金與水電成本增加，使業者不得不調整售價，但消費者的購買力並未同步提升。這導致業者陷入兩難：漲價可能流失客人，不漲價則侵蝕利潤。在競爭激烈的餐飲與零售市場中，這種壓力特別明顯，也加速了弱勢店家的淘汰，讓市場進入快速洗牌階段。

請繼續往下閱讀...

在這樣的環境下，企業開始尋找替代方案，例如引進外籍學生、多元人力，甚至導入自動化設備。然而，這些措施多屬於短期或局部解方。外籍人力涉及法規與管理問題，自動化則需要資本投入，並非所有中小企業都能負擔。這顯示，單靠企業自身調整，難以完全解決結構性問題，甚至可能加劇企業間的資源落差。

在通膨與缺工的壓力下，企業開始尋找替代方案，例如引進外籍學生、多元人力，甚至導入自動化設備；圖為民眾來無人拉麵店體驗自煮麵。（資料照）政府政策而言，這是一個需要系統性回應的課題：

首先，在人力政策上，應重新檢視外籍勞動力制度，放寬服務業合理引進條件，同時建立更完善的管理與保障機制，避免勞動市場失衡。

其次，可透過租稅優惠或補助，鼓勵中小企業導入數位化與自動化設備，降低對人力的依賴，並提升整體生產效率。

再者，應強化職業教育與技能培訓，使服務業工作具備更高附加價值，而非單純勞力投入。透過提升專業性與薪資結構，才能吸引更多人投入，改善長期缺工問題。同時，也可推動彈性工時與多元就業模式，例如部分工時與銀髮人力再就業，擴大勞動參與，讓人力來源更加多元與穩定。

此外，政府也應思考從需求面調整產業結構。例如鼓勵連鎖化與規模化經營，以提高效率並分攤成本，同時協助小型業者轉型為特色化、品牌化經營，避免陷入價格競爭。地方政府亦可透過商圈再造與數位轉型輔導，提升整體商業環境，讓店家不只是生存，而是能持續發展。

同時，金融與租賃市場的支持也不可忽視。許多中小業者倒閉，往往不是沒有客源，而是現金流斷裂所致。若能建立更彈性的租金協調機制，或提供短期週轉支持與數位轉型貸款，將有助於企業度過轉型期，避免因短期壓力而退出市場。

許多中小業者倒閉，往往不是沒有客源，而是現金流斷裂所致；示意圖。（資料照）

這波關店潮其實也是產業轉型的訊號。市場將逐步淘汰低效率與低附加價值的經營模式，轉向更高效率與差異化競爭。對政府而言，關鍵不只是減少倒閉數量，而是協助產業升級，讓留下來的企業更具競爭力。缺工與通膨的雙重壓力，不會在短期內消失，未來能存活的業者，將是那些能夠調整結構、善用科技並重新定位自身價值的經營者，同時也將重塑台灣服務業的整體樣貌。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法