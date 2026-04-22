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自由開講》穩能源物價 才能安民心

2026/04/22 11:30

◎ 陳言

從烏俄戰爭到中東戰火，國際能源市場劇烈震盪。國際貨幣基金亦示警，全球正面臨高物價與低成長壓力。（路透檔案照）從烏俄戰爭到中東戰火，國際能源市場劇烈震盪。國際貨幣基金亦示警，全球正面臨高物價與低成長壓力。（路透檔案照）近期從烏俄戰爭延燒，到中東情勢再起波瀾，國際能源市場劇烈震盪，油價一度衝破每桶115美元。國際貨幣基金亦示警，全球正面臨高物價與低成長壓力。這些變化看似遙遠，其實正一步步影響我們的日常生活。

台灣能源高度仰賴進口，國際局勢無法掌握，但民生衝擊卻直接承受。油價上漲，帶動交通與物流成本；天然氣價格攀升，也推高發電成本。當能源成本層層轉嫁，最後承受壓力的，仍是一般家庭與中小企業。更現實的是，一旦天然氣供應出現變數，火力發電勢必增加，空氣品質與健康風險也隨之升高。

因此，能源政策不能只著眼短期穩價，而應回到更務實的核心：在供電穩定、環境保護與民生負擔之間取得平衡。過去台灣在非核家園政策下，提高天然氣與再生能源比重，並推動光電與風電發展，方向並非錯誤，但在國際局勢劇烈變動下，也顯露能源結構過度集中的風險

值得注意的是，政府已開始重新檢視能源配置，核電再運轉議題回到制度與安全審查的軌道，顯示政策朝穩定供電與分散風險調整。能源選項不必再陷於對立，而應務實思考：如何確保有電可用、空氣不惡化、物價不失控

然而，政策能否落實，仍取決於制度運作是否順暢。近期總預算與軍購相關審議遲滯，已對政府整體施政節奏造成影響。預算與國防支出，本質上關乎國家運作與安全基礎，若長期陷入政治對抗與程序延宕，不僅影響能源建設與基礎投資，也會間接衝擊市場信心與物價穩定。監督固然重要，但若流於拖延，反而讓民生承擔代價。

能源問題的外溢效應，也體現在近期的「塑膠袋之亂」。原油價格波動帶動石化成本上升，從塑膠粒到包材全面受影響，最終反映在民眾日常用品上。這說明，能源不只是發電問題，而是整體生活成本的源頭。

近期受全球石化供應鏈波動影響，市場出現塑膠袋價格調漲及供貨不穩定情形，尤其包裝生鮮的「內袋」漲幅更高。經濟部因此推出平價塑膠袋專案，會優先生產「內袋」，並規劃1週內供貨。（資料照）近期受全球石化供應鏈波動影響，市場出現塑膠袋價格調漲及供貨不穩定情形，尤其包裝生鮮的「內袋」漲幅更高。經濟部因此推出平價塑膠袋專案，會優先生產「內袋」，並規劃1週內供貨。（資料照）面對此一情勢，政府一方面穩定供應，一方面維持減塑政策方向，方向並無不當。但關鍵仍在制度設計。減塑多年成效有限，主因在於誘因不足、規範不一致。與其反覆宣導，不如強化制度工具

具體而言，購物袋付費制度應更全面落實，避免通路落差；同時建立回饋機制，例如自備購物袋可累積點數，折抵垃圾袋或公共支出；並推動循環袋共享系統，提高使用便利性。讓環保行為與實質利益連結，才能真正改變習慣。

此外，對於市場上可能存在的囤積或哄抬價格行為，政府仍應持續查察，但更重要的是資訊透明與穩定供應。當市場預期穩定，民眾自然不會恐慌搶購。

說到底，人民關心的從來不是政治攻防，而是生活是否安定：電價負不負擔得起、物價會不會持續上漲、民生物資是否充足。這些問題看似平凡，卻是國家治理最核心的考驗。

在國際情勢不確定之下，政府已開始調整能源政策，方向值得肯定；但同時也需要立法與政策運作的配合，避免因政治僵局影響整體施政。唯有朝野回歸理性，讓預算與重大政策順利推動，才能真正穩住能源、穩住物價。

國際局勢我們無法左右，但制度運作與政策選擇仍掌握在自己手中。穩能源物價，讓人民過得安心，才是當前最重要的課題。

（作者為文字工作者）

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