自由開講》從短劇的雙標與血緣壓力 看中國對台統戰修辭

◎ 張商陽

短劇這兩年在中國快速爆紅，其中，家庭類劇情深受大眾喜愛。（翻攝自紅果短劇）

中國短劇這兩年快速爆紅，連分類都很清楚，其中有一個就叫家庭劇。劇情套路也很固定，男主角大多叫顧北辰，女反派大概都叫柳如煙。故事一開始，總是從「一家人」開始，接著就是索取、干涉，最後變成翻臉與切割。

這類劇情之所以能形成市場，不單是觀眾喜歡衝突，而是因為這種情境在現實中太常見，甚至難以拒絕。當一種關係無法在現實裡被對抗，反抗就會轉移到虛構之中。短劇提供的，其實是一種情緒出口，而不是制度改變。

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也正因為如此，這些劇反而證明了一件事：血緣不只是情感連結，也是一種壓力來源。它可以被用來要求、綁定，甚至迫使個人承擔不對等的責任。否則，不會有那麼多以「斷親」、「翻臉」為結局的故事。

問題就出在這裡。

如果把這些劇情換一個尺度，其實並不陌生。在短劇裡，角色會說「都是一家人，你應該付出」；在現實中，這句話由中國對台灣提出，變成「同文同種，所以應該接受安排」。差別不在說法，而在對象。

差別只在於，劇裡要的是金錢與順從，現實裡要的，是更高的代價。

有人帶著資金進入中國市場，投資之後才發現規則可以被重寫，最後只能退出，卻帶不走原本投入的資產。有人把技術帶過去，成果被複製，卻沒有對等的保護。也有人只是工作或交流，一旦觸及敏感議題，就可能被限制行動，連離開都變得困難。

中國短劇要的是金錢與順從，套用至中國對台現實，要的是更高的代價；圖為天安門廣場。（路透檔案照）

這些情境看起來不同，其實都是同一個橋段：先建立關係，再提高拒絕的成本。

就連在海外的台灣留學生，也會遇到類似場景。在公開場合被要求表態，一旦不配合，就承受壓力甚至被孤立。理由往往很簡單，因為「台灣自古屬於中國」。

這些畫面，如果換個包裝，就是短劇裡熟悉的劇情。差別只在於，顧北辰可以甩柳如煙一巴掌，看著她啜泣後悔，但現實裡往往沒有那麼容易。

於是標準就出現了分裂。同樣一種壓力，在個人層面被視為過度，在國家層面卻被當成前提。

問題不在血緣，而在誰把血緣當成工具。當一種關係被用來提出要求，那就不是關係，而是綁架，也是被設計出來的壓力。

（作者為蛋農）

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