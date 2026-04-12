汪浩時間》口惠而實不至，不改「養套殺」本質

中共發布的對台「新十大措施」，從農漁產品銷中到恢復來台旅遊試點，多項政策皆是「舊酒裝新瓶」。今天以「同胞情誼」利誘你擴大銷路，明天就以「檢疫問題」或「政治不正確」為由瞬間斷供鏈。這種先「養」肥、再「套」牢、最後隨心所欲「殺」之的戰略，本質從未改變。

◎ 汪浩

鄭習會落幕後，中共隨即發布對台「新十大措施」。（擷取自《新華社》官網）「鄭習會」落幕，中共隨即發布對台「新十大措施」，看似洋溢著「兩岸一家親」的紅利，實則充滿了空洞的修辭與陷阱。

細看內容，從農漁產品銷中到恢復來台旅遊試點，多項政策皆是「舊酒裝新瓶」。過去台灣早已見識過中共如何將經貿作為政治武器：今天以「同胞情誼」利誘你擴大銷路，明天就以「檢疫問題」或「政治不正確」為由瞬間斷供鏈。這種先「養」肥、再「套」牢、最後隨心所欲「殺」之的戰略，本質從未改變。

更關鍵的是，這份清單刻意架空台灣民選政府的公權力。舉凡客運直航正常化、金馬「四通」、甚至是農漁產品檢疫標準與食品企業註冊，皆涉及兩岸主權與官方協商。

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兩岸條例明定，未經政府授權，政黨不得簽署政治性協議或處理公權力事項。鄭麗文帶回來的不過是北京單方面設定的「統戰腳本」，若無兩岸官方制度化協商，這些措施大半只能停留在「研究」與「支持」的口頭層次。

兩岸條例第5-1條。（擷取自全國法規資料庫網站）中共此舉旨在營造「唯有國共合作才能救經濟」的假象，利用經貿紅利誘發台灣內部矛盾，進而稀釋台灣的民主韌性。這份紅包不僅沒什麼「干貨」，更像是一張必須以主權尊嚴兌現的空頭支票。面對隨時可能翻臉的獨裁政權，這種「口惠而實不至」的小恩小惠，換不來真正的安全與尊榮。

中共這份惠台新十大措施，不僅沒什麼「干貨」，更像是一張必須以主權尊嚴兌現的空頭支票。（路透檔案照）（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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