自由開講》民主的癌細胞變腫瘤 談柯文哲與民眾黨的病變過程

◎ 嶼明

柯文哲與民眾黨的發展，正展示了一個原本被視為改革力量的政治主體，如何在權力與支持的交互作用下，逐步從「正常細胞」走向「癌化」，最終形成危及整體政治體質的腫瘤。（取自freepik、資料照，本報合成）

民主制度從來不保證政治人物的品格，它的核心優勢，在於當問題發生時，社會是否有能力辨識、限制並修復。柯文哲與民眾黨的發展，正提供了一個典型案例：一個原本被視為改革力量的政治主體，如何在權力與支持的交互作用下，逐步從「正常細胞」走向「癌化」，最終形成危及整體政治體質的腫瘤。

根據一審判決，柯文哲涉及收賄、公益侵占與背信等罪，並遭判處重刑；相關案件中亦有行賄者出庭認罪。案件雖仍可上訴，尚未定讞，但對於一位以清廉與理性為號召的政治人物而言，這已構成重大且具體的政治與道德危機。問題不僅在於個人行為，更在於整個政治組織如何回應這樣的危機。

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若以「病變模型」觀察，這一過程大致可分為四個階段。

第一階段，養分吸收

柯文哲以反建制、反權貴與效率治理的形象，吸收大量對既有政治不滿的支持者，建立起高度動員能力。這在民主體制中並不異常，反而是政治更新的重要來源。

第二階段，細胞變異

隨著權力累積與資源集中，政治運作開始出現灰色地帶：金流不透明、決策與利益的邊界模糊、制度規範被選擇性解讀。這些現象若未被及時檢視與修正，就如同細胞基因突變，逐漸偏離正常機制。

第三階段，免疫逃脫

當司法調查與公共質疑出現，組織並未進行內部修復，反而透過政治語言重新詮釋現實，將批評描述為打壓或陰謀。支持者在情感與認同的驅動下，選擇性忽略不利證據，使原本應發揮作用的民主監督機制失效。

當柯文哲一審宣判結果出爐後，面對公共質疑，組織並未進行內部修復，反而透過政治語言與情感動員重新詮釋現實，將批評描述為打壓或陰謀。（資料照）

第四階段則，腫瘤形成與擴張

當個人問題與組織防衛機制結合，整個政黨的判斷能力開始被侵蝕。是非不再是決策依據，忠誠與動員成為優先原則。此時的政治組織，已從公共治理的參與者，轉變為以自我存續為目標的封閉系統，並對整體民主環境造成外部性傷害。

這樣的發展，並非個別人物的偶然失誤，而是民主體制內部可能反覆出現的結構性風險。癌細胞之所以存在，是因為生命本身的增生機制；同樣地，民主制度鼓勵競爭與動員，也必然伴隨投機與權力濫用的可能。因此，關鍵不在於是否能消除所有問題人物，而在於是否能建立穩定有效的「政治免疫系統」。

這套免疫系統，包括司法的獨立運作、媒體的持續揭露、公民社會的理性討論，以及政黨自身的內部約束機制。一旦這些機制失靈，任何政治腫瘤都可能快速擴張，並侵蝕社會對制度的基本信任。

柯文哲事件，是民主社會的結構性風險。防範關鍵在於社會是否能建立穩定有效的「政治免疫系統」，包括司法獨立運作、媒體持續揭露、公民社會理性討論及政黨內部約束機制；圖為台北地院。（資料照）

因此，面對柯文哲與民眾黨的當前爭議，社會真正需要思考的，不只是個人去留，而是制度如何回應。要求涉及重大爭議的政治人物退出權力核心，是對公共信任的最低維護；同時，也必須持續強化制度性的監督與修復能力，避免類似的病變一再重演。

民主不是沒有風險的體制，而是一種能夠在風險中維持自我修復的制度。當癌細胞出現時，是否能及時辨識並處理，決定了這個體制能否長期健康運作。

（作者為開業建築師）

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