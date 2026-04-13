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自由開講》別讓「狼」看守羊圈 論台中棒球性侵案的制度共謀

2026/04/13 10:30

◎ 馨娜

台中某國小棒球教練松志彬，性侵、猥褻學童逾50人，台中地檢署證實還有新的事證在偵辦調查中。（資料照）台中某國小棒球教練松志彬，性侵、猥褻學童逾50人，台中地檢署證實還有新的事證在偵辦調查中。（資料照）

台中市近日爆出國小棒球教練松志彬長年性侵、猥褻數十名學童的駭人慘劇——施害者甚至以「不上場打球」要脅男童，在校內橫行多年，無人攔阻。這絕非個別教育者的崩壞而已，更是台中市政府在「權力熟悉」中對「惡」的徹底麻木：校長、督學乃至主管機關竟集體「視而不見」，這種制度性的冷漠，正是惡行得以在權力隙縫中持續滋長的溫床。

這種麻木，根源於台灣校園體育圈長期未被正視的制度性漏洞。教練在封閉的訓練體系中集訓練、選拔、獎懲於一身，學童與家長對其高度依附，校方以成績論英雄，督學的例行訪視形同虛設。更關鍵的是，現行通報機制仍以「校內層級」為主要管道，意即施害者所在的體系，竟是啟動保護的第一道關卡——這無異於讓狼看守羊圈。台中市教育局對此結構性風險並非不知，卻從未主動建立獨立的第三方通報管道、強制的學童定期心理訪視，或針對體育班的專項稽核。不作為，實質上就是一種共謀。

然而台中市府的回應，再次印證了這套體制的傲慢：事後急忙拋出「嚴懲、補償」等字眼，事前與事中卻以官僚自保的姿態，放任狼師恣意妄為。盧市府口中的「依法處理」，如今已成「用程序消除痛苦」的冷酷儀式。一個社會對兒童的保護力道，體現在每一個「本可阻止卻選擇沉默」的時刻。台中市府欠這些孩子一個誠實的答案：當惡在你們眼皮底下生長，你們，究竟在哪裡？

台中棒球狼教練案，受害學童持續擴大，市長盧秀燕一句「人數不是外界所想」挨轟。（資料照）台中棒球狼教練案，受害學童持續擴大，市長盧秀燕一句「人數不是外界所想」挨轟。（資料照）

（作者為國外業務）

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