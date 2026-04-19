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自由開講》「失望畢旅」之我見

2026/04/19 10:00

◎ 茗言

畢業旅行，一直是許多人津津樂道的青春回憶與網路熱門話題；示意圖，圖與本文事件無關。（資料照）畢業旅行，一直是許多人津津樂道的青春回憶與網路熱門話題；示意圖，圖與本文事件無關。（資料照）

當「畢業旅行」從昔日令人興奮到徹夜難眠的青春盛事，逐漸轉變為部分學生口中的「失望行程」，其背後反映的，並非單純活動品質的落差，而是整體社會結構與青少年互動模式的深層變遷

在過去高壓升學主義之下，校園雖如封閉場域，學生卻在有限的人際網絡中建立深刻連結。畢業旅行之所以珍貴，不僅因其短暫脫離課業壓力，更因同儕互動的稀缺性，使每一段共同經歷都被放大、內化為情感記憶。然而，隨著行動裝置與社群網路的普及，學生的社交場域早已突破校園邊界，同儕不再是唯一甚至主要的認同來源，現實互動的重要性被部分稀釋。

在資訊高度流通的環境下，畢旅也成為商品化的框架。不同學校的行程、住宿、娛樂內容，透過社群平台迅速傳播，形成無形的評價標準。學生疏離的「消費者」心態檢視安排，甚至在行前即形成期待與預設立場，一旦與想像落差，便容易產生集體性的失落與批判聲浪。

更值得關注的是，社群媒體助長了「帶風向」的效果，個人感受容易被放大為集體情緒，進一步影響整體評價。當負面經驗在網路上被強化與複製，畢旅的意義也逐漸從情感連結轉向評價與比較，甚至淪為社群展示的一部分。

在資訊高度流通的時代，畢旅也成了社群上的展示商品，個人感受容易被放大為集體情緒，進一步影響整體評價；示意圖。（路透檔案照）在資訊高度流通的時代，畢旅也成了社群上的展示商品，個人感受容易被放大為集體情緒，進一步影響整體評價；示意圖。（路透檔案照）

因此，「失望畢旅」所映照的，是從「關係導向」走向「比較導向」的轉變。學校教學現場的老師在檢討「失望畢旅」、甚至考慮停辦之餘，更應思考如何重建學生對「共同經驗」的價值認知，引導其在即時連結與虛擬認同之外，重新體會面對面互動的不可替代性。畢業旅行的意義，不在於是否完美，而在於是否仍能成為青春記憶中真實而溫熱的一頁。

（作者為台北市民，法學碩士）

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