照護線上》過完年孩子只長肉不長高？把握開學檢視成長進度，專科醫師圖文懶人包

放假時，孩子常熬夜打電動或看電視，可能導致生長激素分泌大打折扣。林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師指出，人體生長激素分泌最旺盛的時間通常在晚上10點到2點。若孩子太晚入睡，不僅睡眠總量不足，更會錯過生長激素的分泌高峰，直接影響生長的速度。

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林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師教你檢視孩子的成長進度。（取自貼文）

每逢寒暑假或春節長假，孩子常因為不必趕著上學而熬夜晚睡、飲食不規律。林口長庚醫院兒童內分泌科邱巧凡醫師表示，這種「假期模式」看似放鬆，實則潛藏著影響發育的危機。身高發育是一場與時間的賽跑，睡眠、飲食與運動習慣都是左右生長的關鍵。

熬夜是身高殺手，甜食是生長激素的「抑制劑」

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放假時，孩子常熬夜打電動或看電視，可能導致生長激素分泌大打折扣。邱巧凡醫師指出，人體生長激素分泌最旺盛的時間通常在晚上10點到2點（1）。若孩子太晚入睡，不僅睡眠總量不足，更會錯過生長激素的分泌高峰，直接影響生長的速度。建議在晚上10點前入睡，每天睡足8小時。平日和假日要維持一致的就寢和起床時間。

由於生長激素主要在夜晚分泌，因此建議孩子在晚上10點前入睡，每天睡足8小時。平日和假日要維持一致的就寢和起床時間。（取自貼文）

放長假期間，孩子更容易接觸零食，飲用含糖飲料的頻率也增加。邱巧凡醫師說，根據研究，攝取過多糖分會導致血糖快速上升，進而抑制生長激素的分泌（2）。此外，不規律的飲食習慣容易造成營養攝取不均，若長期熱量過剩導致體重過重，更可能引發骨齡超前或性早熟（3），讓生長板提前閉合，縮短了長高的精華時程。

開學後的生長警訊，不容忽視！

學校量測身高後，請務必紀錄在「生長曲線圖」上。若出現以下情況，便要盡快尋求兒童內分泌科評估（4）：

◎ 生長百分位落後：孩子的身高在生長曲線圖中低於第3百分位（即100個同齡孩子中最矮的3個）。

◎ 生長速度過慢：4歲以後至青春期前，若一年長高不到4公分，或是連續兩次測量（間隔半年）生長速度明顯放緩（5）。

學校量測身高後，請家長務必紀錄在「生長曲線圖」上。若出現以下4種情況，便要盡快尋求兒童內分泌科評估：生長百分位落後、生長速度過慢、曲線跨區下滑、長得「太快」。（取自貼文）

◎ 曲線跨區下滑：如果身高曲線往下掉兩大條百分位曲線（6），代表生長狀況出現異常偏移。

◎ 長得「太快」也需警覺：若孩子突然抽高且伴隨第二性徵發育（如女孩胸部發育、男孩睪丸增大），需擔心是否為性早熟（7），這可能導致生長板提前閉合。

及早治療，把握生長黃金期

醫師會根據X光骨齡檢測，確認生長板的成熟程度，並抽血檢測生長因子（IGF-1）、甲狀腺素、性荷爾蒙或是否有貧血（8）、過敏（9）等慢性疾病影響。邱巧凡醫師說，若確定診斷為生長激素缺乏症，可以考慮使用生長激素治療1。

生長激素治療是利用針劑注射補充生長激素，過去的治療為了模擬人體生理的脈衝式分泌（10），病童需要接受「每日皮下注射」生長激素（11）。然而，一年365次的頻繁注射，對許多家庭而言是不小的身心負擔。

臨床上我們常觀察到，隨著治療時間拉長，部分孩童會產生打針恐懼、抗拒心理，甚至因為疼痛或不便（如旅遊、外宿）而發生「漏打」的情況。邱巧凡醫師表示，已有許多研究證實，治療順從性不佳會顯著影響療效。若已接受生長激素治療，卻因常常漏打針，造成長高速率減緩，甚至錯過成長黃金期，停在不理想的最終身高，令人婉惜。因此，如何克服漏打針的問題，是改善生長激素療效的一大關鍵！

隨著藥物動力學與生物技術的演進，「長效型生長激素」（Long-Acting Growth Hormone），將治療頻率從「每日」演進為「每週」，為提升治療品質開啟了新的篇章。

許多家長最關心的問題是：「一週打一次，藥物濃度夠穩定嗎？效果好嗎？」

長效型生長激素的研發，主要透過生化技術，改變藥物分子的大小與結構，進而減緩藥物在體內被代謝清除的速度，使其能長時間在血液中維持有效濃度，並緩慢穩定地釋放（11）。

研究指出，生長激素治療若因疼痛或倦怠導致不規律施打（漏針），將直接削減治療成效（11）。長效型針劑的臨床價值，在於透過大幅降低注射次數，減低病童的身體疼痛與心理壓力，進而提升家庭對治療的配合度。

當「打針」不再是每晚的壓力來源，家長與孩子也更能專注於飲食、運動與睡眠的配合，這才是確保治療成功的完整方程式。邱巧凡醫師進一步說明，若孩子對每日注射感到壓力、家庭作息難以配合每日治療、或照顧者操作有困難等，可考慮與醫師討論長效型生長激素的適用性,選擇更符家庭合生活型態的治療方式。

治療方案的選擇不應只有單一考量。生長激素從「日打」到「長效型」的演進，提供了醫療上的彈性，讓家長能根據孩子的心理狀態與家庭照護能量來做選擇。每種劑型各有其特點，關鍵在於找出一個能讓孩子不抗拒、且能持之以恆的治療選擇。

建議家長與兒童內分泌科醫師詳細討論，針對孩子的適應症、對針劑的接受度，以及家庭的日常節奏，共同評估出最合適的治療規劃。

參考資料：

（1） 台灣精準兒童健康協會 淺談生長激素

（2） 衛生福利部桃園醫院 「空熱量食物」害你長不高 營養師：生長激素會停止分泌

（3） 國立台灣大學醫學院附設醫院兒童專欄 肥胖刺激兒童性早熟-影響成人後的身高（2024）

（4） 台灣精準兒童健康協會 兒童生長面面觀

（5） 長庚醫訊 38卷3期 我一定要比別人高～談小朋友的生長攻略

（6） 衛生福利部國民健康署 兒童健康手冊

（7） 全民健康基金會 擔心小孩長不高？醫師解密身高發育關鍵

（8） 中國醫藥大學兒童醫院 兒童缺鐵性貧血

（9） Beyond desensitization: growth promoting effects of oral immunotherapy in food allergic children （2025）

（10） Semra Çetinkaya, et al. Rationale for Long-acting Growth Hormone Therapy and Future Aspects

（11） Gu, J., Qiao, Y., & Gong, P. （2026）. Long-acting growth hormone for pediatric GHD: insights into molecular modification and clinical application.

本文經授權轉載自【照護線上】過完年孩子只長肉不長高？把握開學檢視成長進度，專科醫師圖文懶人包

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