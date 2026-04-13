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自由開講》你以為的「和平之旅」 正端上賣掉台灣的最後晚餐（上）

2026/04/13 11:00

◎ 江峰

鄭習會於4月10日展開，就在兩人握手時，整整100艘中共的軍艦和海警船，密密麻麻地部署在東海和南海，數量是平時的兩倍。（中國國民黨提供）鄭習會於4月10日展開，就在兩人握手時，整整100艘中共的軍艦和海警船，密密麻麻地部署在東海和南海，數量是平時的兩倍。（中國國民黨提供）

當鄭麗文滿面春風地宣布「和平之旅」大獲成功時，對岸卻正部署雙倍軍艦威嚇海峽。這場被掐斷直播、沒有白紙黑字聲明、甚至得仰賴《新華社》通稿定調的閉門會談，根本不是平起平坐的協商，而是一場精心設計的統戰陷阱。從一碗暗藏歷史斷交殺機的「國宴海蚌湯」，到重蹈香港覆轍的虛假承諾，中共正以「超限戰」的兩面手法瓦解台灣的心防，台灣人不該再對極權的善意抱有幻想。

2026年4月10日，在地球上正同步上演著三齣足以載入史冊的荒謬劇碼。

第一齣戲在北京人民大會堂。國民黨主席鄭麗文滿面春風，激動地宣布她這趟「和平之旅」大獲成功，給台灣帶回來了和平的訊息，「清楚的、不模糊的、堅定的」。

第二齣戲在台灣海峽就在鄭習握手的同時，整整一百艘中共的軍艦和海警船，密密麻麻地部署在東海和南海，數量是平時的兩倍！這絕不是台灣兩千三百萬人民所要的「清楚、不模糊的和平」。

再把視線轉到台北的第三齣戲。4月10日是《台灣關係法》立法四十七週年，美國跨黨派參眾議員大老遠飛來告訴台灣政府：趕緊通過你們的國防特別預算，這是向全世界證明你們自衛的決心！可是，在立法院裡國民黨的立委們集體玩起了失蹤，預算協商直接流產

美國參議員班克斯（左）於適逢《台灣關係法》立法47週年率團訪台，並表達支持我國國防特別預算，強調該預算對台灣安全及台美夥伴關係至關重要，後與外交部政務次長陳明祺（右）於台美國旗蘭花前合影。（外交部提供）美國參議員班克斯（左）於適逢《台灣關係法》立法47週年率團訪台，並表達支持我國國防特別預算，強調該預算對台灣安全及台美夥伴關係至關重要，後與外交部政務次長陳明祺（右）於台美國旗蘭花前合影。（外交部提供）

攝影機被趕出去的那一刻，黑屋裡開始「和平」交易

這場鄭習會背後，到底藏著怎樣的毒藥與陷阱。鄭麗文精心準備了三千多字的長篇講稿，設計了「三個方向」、「五點主張」，她心裡盤算著要向全世界展現出一個能跟中共最高領導人平起平坐、敢於為台灣爭取國際空間的政治領袖形象，她甚至還想提出讓台灣重返世界衛生大會（WHA）、參與國際民航組織。

結果呢？才剛講了不到五分鐘，台灣記者和攝影師們就被直接「請」出場了！直播信號掐斷

大家回憶一下，二〇〇五年連戰去北京「和平之旅」，全程轉播，暢所欲言，那是真把你當成一個有分量的談判對手。到了鄭麗文這兒，對著鏡頭完整說給台灣和大陸老百姓聽的資格都不給了。中共的意思再明白不過：你該唸的台詞——「九二共識、反對台獨」這八個字講完了，剩下那些什麼台灣的主體性、國際空間，我不聽，我也不讓別人聽

一個堂堂台灣最大在野黨的主席，去對岸求和，結果連完整發言的轉播權都混不到，還要在鏡頭前強顏歡笑，這說明中共對國民黨的統戰價值評估，已經降到了冰點，連表面的尊重都懶得裝了

鄭習會上，鄭麗文發言長約3200字的內容，在中共官媒新華社的報導裡僅剩約600字，尤其是涉及台灣參與國際組織等重要具體訴求，全遭「閹割」。（路透）鄭習會上，鄭麗文發言長約3200字的內容，在中共官媒新華社的報導裡僅剩約600字，尤其是涉及台灣參與國際組織等重要具體訴求，全遭「閹割」。（路透）

我的政績，你們去看新華社

上午的直播被掐是被人扇了個耳光，下午的記者會，鄭麗文又給自己一個耳光。

鄭麗文在記者會上滿面春風，她告訴記者們：「今天（0410）的會談太成功了！習總書記非常正面回應啊，說什麼事情都可以商量！我提的重返WHA啊，加入CPTPP啊，總書記都說可以全面地去積極研究、配合、促成！」底下的記者趕緊問：「那具體答應了什麼？有沒有白紙黑字的共同聲明？」很搞笑的，鄭麗文說：「我在閉門會議裡很認真地做了筆記，當然沒辦法逐字記錄下來。不過沒關係，相關的內容，你們去看新華社，他們會有完整的報導。」一個代表數百萬選票的在野黨領袖，跑去跟中共談判，最後居然讓全世界的媒體去看中共喉舌「新華社的通稿」來證實自己的外交成果？

可惜中共不給面子，通稿裡沒有提到「台灣的國際空間」，沒有提到「世界衛生大會」、「國際民航組織」，更沒有提到「什麼都可以商量」

期待中共對兩岸統一的任何承諾都是不切實際的

這就是中共統戰的「兩面手法」，在閉門會議裡，習近平跟你說「什麼都可以商量」，讓你高興地回去台灣大肆宣揚中共的善意，哪天中共打台灣，國民黨就成了出賣台灣的歷史鐵證。最打臉的，鄭麗文說，習近平在閉門時表態「社會制度、政治主張可以不同，但我們共同的祖先、民族的血脈不可切斷。」她覺得這是中共承認了兩岸可以各走各的制度路，互相尊重。她大概是忘了，一九九七年香港回歸之前，中共也是這麼跟香港人說的——「一國兩制，五十年不變」、「尊重香港的生活方式」。結果2020年一紙國安法從天而降，所謂的「不同制度」一夜之間被連根拔起，關的關、抓的抓、逃的逃。

鄭麗文大概也忘了，毛澤東七十年前早就提過一國兩制了，蔣介石的回應是：漢賊不兩立，談判就是自殺。到了蔣經國則是，「中共不守信用，任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的」。果然，那句「互相尊重」，在新華社的通稿變成：社會制度不同，不是搞分裂的藉口

鄭麗文親口讓大家去查新華社，結果新華社的通稿反過來，把她自己的臉打得啪啪作響。將來有一天，北京繼續在世衛大會上封殺台灣，鄭麗文拿她那本沒記全的筆記本去中南海理論嗎？中共外交部發言人一句話就能把她噎死：「我們一切以新華社為準，我們什麼時候答應過你？」

從2005年連戰帶回來的「五點共同願景」，到現在鄭麗文的「你去看新華社通稿」，這二十年來，國民黨在兩岸關係上的議價能力，已經經歷了史詩級的崩塌。關鍵是這樣的「和平努力」，給台灣帶來的是福是禍？

當記者們詢問鄭麗文與習近平具體談了什麼時，她稱自己忙著做筆記，叫記者直接去看新華社報導，結果，新華社的通稿反過來將她的臉打得啪啪作響。（擷取自《新華社》官網）當記者們詢問鄭麗文與習近平具體談了什麼時，她稱自己忙著做筆記，叫記者直接去看新華社報導，結果，新華社的通稿反過來將她的臉打得啪啪作響。（擷取自《新華社》官網）

一碗福建海蚌湯裡的殺機

閉門午宴上有一個細節，被鄭麗文解讀成習近平的「溫馨、貼心」，但在懂歷史的人眼裡，這是一碗充滿殺機的毒湯。

鄭麗文說習總書記特意介紹午宴的第一道菜是海蚌雞湯。習近平還滿臉懷念地說：「這道菜啊，是當年中共宴請美國總統尼克森的國宴上同樣的一道菜。」鄭麗文感動得逢人便說總書記多麼高規格地接待她。

唉，不讀歷史，你連別人罵你都聽不懂。一九七二年尼克森訪華是中美關係的破冰，但對於中華民國來說，那是一場外交大災難！尼克森喝了那碗湯之後，中美發表了《上海公報》。緊接著，美國承認了一個中國，跟中華民國斷交、撤軍、廢約，台灣被一腳踢出了聯合國，迎來了歷史上最黑暗的外交孤立期。那碗海蚌湯，是踩在中華民國的政治屍體上熬出來的！今天，習近平用同一道菜來招待國民黨的主席。骨子裡，習近平是在告訴鄭麗文：「上一次我們端出這道菜招待美國人，結果美國人把你們台灣給賣了。這一次我用同一道菜招待你，你自己好好品一品，美國人靠得住嗎？你們除了歸順中國，還有別的路走嗎？」鄭麗文完全沒有聽出這道菜裡藏著的政治密碼和刀光劍影，她高高興興地喝了湯，抹了抹嘴，回來還幫著中共宣傳這湯有多鮮美。什麼叫做「政治玩偶」？

（待續）

影音資料庫來源：乾淨世界

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