自由開講》寧靜的毒藥：當「和平」成為誘騙台灣躺平的偽裝

◎ 施文儀

歷史上的災難，往往始於一場最具欺騙性的寧靜。這種寧靜並非真正的安全，而是暴風雨來臨前那種令人窒息的「風眼中心」。在這種山雨欲來的壓迫感下，台灣正處於一個詭異的十字路口：距離威脅最遠的人正在磨劍，而身處威脅核心的人，卻正被政治修辭誘騙著「躺平」。

觀察地緣政治，美國與日本並沒有像台灣這樣直接面對中共領土野心的「立即危險」。

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但美日的軍人與人民躺平了嗎？事實是，他們始終保持著極高的戰略韌性與戒備。美日的寧靜，是來自於「清醒的備戰」，他們深知在現實主義的國際叢林中，唯有實力與不躺平的意志，才是換取和平唯一的門票。

面對中國在東海與台海周邊軍事活動日益頻繁，日本海上自衛隊在沖繩那霸航空基地部署一架P-1反潛機。（資料照，取自海上自衛隊第5航空群X）諷刺的是，當美日各國在寧靜中精進武備時，台灣內部的政治勢力卻在兜售一種致命的安逸。國民黨近期透過廣告與言論，灌輸一種「只要追求和平，就能安心躺平」的邏輯。部分政客在與中共高層見面時，不斷強調所謂的和平交流，試圖營造出一種幻覺：彷彿只要在政治上妥協、在主權上退讓，台灣人就可以理所當然地放下戒備，重回安穩的歲月。

這種「和平」論述，正是當前最要命的麻醉劑。

它刻意將爆發戰爭前的「風雨前寧靜」，包裝成永恆的和平。當政客們在鏡頭前宣稱和平已至，實際上是在逐步拆除台灣的心理防線。這種和平並非實力對等下的安定，而是一種誘發集體繳械、削弱抗爭意志的「投降前靜默」。

鄭麗文會見習近平，高調鼓吹和平，這種和平並非實力對等下的安定。（美聯社檔案照）當鄭麗文高調鼓吹和平可以-帶來「躺平」的權利時，他們正精準地利用了人性趨吉避凶的弱點。然而，在獨裁者的野心面前，這種假象寧靜就會瞬間轉化為毀滅的開端。美、日的不躺平是對現實的尊重，而台灣政客誘騙國民躺平，則是對國家生存最卑劣的背叛。

試想：沒有軍購，軍人躺平，面對習近平，你真的安心嗎？

（作者為退休公務員）

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