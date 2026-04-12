自由開講》鄭麗文哭中山，流出「容共到舔共」血淚！

◎ 陳財能

在孫文「聯俄容共」催生下，於一九二四年一月二十四日改名的「中國國民黨」，「中華民國」因它被消滅兩次及殘餘政權流亡台灣至今。然其與中國共產黨的關係，竟從汪精衛「分共」及蔣介石「清共」的鬥爭性，自2005年連戰以降到鄭麗文等黨首，陷全黨淪為「舔共」的奴才性，臣服於「一個中國原則」進入中共走狗的躺平死局。

國民黨主席鄭麗文4月8日赴南京中山陵謁陵，發表談話時一度哽咽。（歐新社檔案照）從1912年初至1949年底之37年間的三次中國內戰，就能看清楚國共操弄「中華民國」及「國共合作」之間關係的荒謬絕倫！

百年餘前，孫文因無軍隊而被迫卸下短暫三個月「中華民國臨時大總統」職位後，就一直忙著「討袁」、「護法」的首次內戰，在1921年4月被推選為「非常大總統」，更在1923年搭合列寧「聯俄容共」後，1924年初重整「中國國民黨」及建立「黃埔軍校」，而得以在南方成立廣州中華民國政府。

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孫文處心積慮繼續革命，但無法改變國際社會承認五色旗「北京中華民國政府」，而不認青天白日滿地紅的「廣州中華民國政府」的現實。然而，孫文的「容共」，卻是讓奄奄一息的中國共產黨得以存活而壯大，導致在1927年4月蔣介石北伐及剿匪開始至今，中國國民黨在這百年之間，歷經「分共」、「清共」及「合共」所交織的第二次中國內戰，導致「中華民國」在1928年及1949年的二次滅亡，以及殘留政權流亡台灣至今的悲慘下場。

百年餘後，在觀看國共合演「哭中山、謁近平、要躺平」的舔共和平戲碼時，我們台灣人必須好好看清，不論是「中華民國」的成立，還是中國人因爭奪政權而展開的「中國內戰」，在蔣介石中國國民黨於1949年12月流亡台灣前，與台灣人民是沒有關聯的。

然而，我們台灣人卻被捲入第三次中國內戰，以及國共合作下「一個中國原則」的歷史爛泥堆裡，國家認同糾葛難清！

國民黨近日推出「有和平才能躺平」廣告短片。（取自國民黨臉書）在「有和平，才能躺平」影片的襯音下，鄭麗文大嘴粗聲地喧囂「和平之旅」之「鄭習會」，要向民進黨證明：兩岸和平不難！

但是，鄭麗文在「哭中山」時，如果有一絲絲歷史常識及知識份子自覺的話，就能體會「中華民國」國號發明者章太炎送給孫文的輓聯「舉國盡蘇俄，赤化不如陳獨秀；滿朝皆義子，碧雲應繼魏忠賢」的批判，以及王國維為何在聽聞蔣介石所率蘇俄列寧式黨軍北伐內戰節節勝利時，毅然到頤和園昆明湖投湖自盡前，留下「以共和始，以共產終」的詛咒預言。兩位博學碩彥的中國革命先進，在百年前已經證言：民國已死，和平於共產黨處，無望！

當下，我們看到鄭麗文無知於歷史事實，再次錯、續用連戰的「和平之旅」，不僅正穿越到百年前孫文躺平的「聯俄容共」死局，也在「哭中山」時流出「容共到舔共」的血淚⋯⋯

國民黨主席鄭麗文要向民進黨證明，兩岸和平不難。（國民黨提供）（作者為花蓮人，台灣社監事暨東社發言人）

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