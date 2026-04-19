自由開講》北台第二高鐵系列（七）：留住8大巨頭的秘密武器——為什麼「垂直科技城」是企業總部的新寵？

◎ 我的tod丹鳳站

當全球AI巨頭如NVIDIA、AMD紛紛宣布加碼台灣時，我們面臨一個殘酷的現實：台灣有最好的工程師，卻沒有足夠的高規格空間能容納這些巨頭的「全球決策總部」。目前，這些大廠被迫在南港、信義區與內科之間掙扎，或是委身於零散的廠辦大樓。筆者提出的「第二高鐵+1200% 容積」計畫，正是要為這些巨頭打造量身定做的「垂直科技城（Vertical Tech City）」。

輝達台灣總部確定將來落腳北士科，目前台北辦公室分散在內湖、南港。（路透檔案照）為什麼1200%容積是AI巨頭的剛需？

現代頂尖科技企業需要的不再只是「辦公室」，而是一個極高效率的生態系統。傳統200%或300%的容積率，讓辦公空間被迫水平擴張，造成溝通成本增加與土地浪費。

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透過1200%的超高容積，我們能在高鐵站上方蓋出50層以上的摩天複合塔：

1.極速連結：執行長從淡海住家出發，20分鐘抵達龍潭總部，30分鐘內可巡視新竹研發中心。

2.垂直整合：樓下是高鐵月台與物流樞紐，中層是AI算力中心與實驗室，高層則是決策總部與星級飯店。這種「下樓即出差，上樓即辦公」的模式，是全球頂尖人才最嚮往的極致效率。

透過北台第二高鐵，從淡海出發，30分鐘內可到達新竹研發中心。（作者提供）產權分回：企業與國家的「戰略合夥」

在50/50產權分回機制下，企業不需要背負沉重的土地持有成本。他們以「租賃或長期特許」的方式進駐這些由容積紅利撐起的旗艦大樓。

對企業而言，這解決了「找不到大面積土地」的痛點；對國家而言，我們將這些全球最有價值的企業「鎖」在了新北、桃園與新竹的高鐵軌道上。這不是圖利，這是透過空間紅利交換企業的長期深耕承諾。

北台第二高鐵將全球最有價值的企業「鎖」在了新北、桃園與新竹的高鐵軌道上。示意圖。（資料照）從「代工重鎮」轉型「決策大腦」

如果台灣只提供工廠土地，我們永遠只是代工鏈的一環。但如果我們能提供像紐約哈德遜廣場（Hudson Yards）或東京品川站那樣的高密度商務核心，我們就能吸引巨頭將「亞洲心臟」放在台灣。

當8大巨頭的總部落腳在桃園高鐵站體上，台灣的產業能階將發生質變。我們不再只是幫別人組裝主機板，我們自己就是那塊承載全球智慧的「實體主機板」。

台灣若只提供工廠土地，永遠只是代工鏈的一環。圖為台積電在桃園龍科園區的先進封測三廠。（資料照）（作者為科技業品保工程師）

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