自由開講》我持有房屋權狀，卻被國防部當成「敵軍」追殺

◎ 郭泰松、底波拉

我今年六十六歲，一輩子靠修車維生。我不是讀書人，不懂艱深法條，但我知道軍隊養成教育裡有一條鐵律：軍人絕不可攻擊平民。然而，在前線無戰事的台灣，國防部卻將我當成「敵軍」，發動了一場毀滅性的追殺。

民國八十九年，我本著對政府核發「建物所有權狀」的信賴，耗盡一生積蓄，以九百萬元買下一小間透天國宅並合法取得營業執照。我以為這張蓋有地政事務所官印的證明書是國家的保障；沒想到，只因房子蓋在國防部管理的某眷村周邊土地上，這張權狀在官員眼中竟成了廢紙。

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郭泰松亮出建物所有權狀，表示當年以九百萬元買下一小間透天國宅。（作者提供） 為了所謂「活化土地」，國防部規避行政補償義務，利用民事訴訟告我。法官無視國宅屬於公法的歷史背景，判我拆屋還地。民國一○七年一月十五日早餐時間，我甚至還未收到法院執行命令，國防部就如作戰般出動大隊人馬結合警力「偷襲」我家。

軍警包圍我家，彷彿我是江洋大盜。六名員警控制我的行動，命令我妻十五分鐘內退出屋外。驚恐中，她只來得及抓起十歲小兒的氣喘藥。隨後，國軍迅速將我們的全部家當搬上十七輛大卡車，完全沒有清點。推土機轟然推進，工作室與安身立命之所瞬成瓦礫。農曆節氣已近大寒，冷風中…我們全家只能在廢墟搭帳棚過夜，根本無法成眠。

半年後，國防部通知我領回物件，官員竟不准我的貨車停靠倉庫正門，命我從後門進入搬運，並拒絕讓我清點。事後我發現，原本屋內的一百多萬現金與妻子的金飾竟已不知去向。更心寒的是，拆屋兩年後，國防部竟代位申請「建物滅失登記」，試圖從紀錄中徹底抹除我曾合法擁有那間房屋的事實。

監察院在「110國調0011」報告中明白批示：國防部此舉是「以公法遁入私法」選擇性辦案，手段不公，應停止追償所謂「不當得利」。但我等到的不是公道，而是監察院於不知何時靜悄悄在網路上註記的「結案」二字。

現在，我被拆毀的家園遺址已被改為停車場，而我只能另行租屋，在暮年繼續操起扳手修車以償還國防部追討的七百八十萬元「不當得利」。我不明白，軍人的天職不是保家衛民嗎？為何對待一個守法、持有合法權狀的平民，要用這種「殲敵」狠勁追「債」到底？

拆屋兩年後，國防部代位申請「建物滅失登記」。（作者提供） 今年三月九日，我再次前往監察院，改向國家人權委員會陳情。我懇求人權委員們看一看：當國家機器出錯時，一個老百姓的尊嚴要被碾碎到什麼程度，才有人願意伸出援手？

（作者為郭泰松口述、眷村改建觀察員底波拉代筆）

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