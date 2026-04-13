民主之盾》和平框架是國民黨鄭麗文主席俯首接納的糖衣，回歸統一才是深藏其中的致命毒藥

這種虛幻的和平，是建立在台灣主權被斷送的台上。當鄭麗文主席在北京東大廳內沉醉於同文同種的血緣幻象時，廳外的共機正以高架次的數目來侵擾台海，這種一手握手、一手亮劍的殘酷現實，徹底擊碎了所謂和平框架的虛假糖衣。台灣人民必須認清：真正的和平不是來自侵略者的施捨，更不可能來自於在野黨和外部敵對勢力的私相授受。

◎ 蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

鄭習會於4月10日上午11時在人民大會堂東大廳登場，由國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平共同發表談話。這一場國共兩黨領袖的會面不僅不會真的帶來真正的和平契機，同時還是對於台灣主權地位的嚴重傷害。

鄭習會於4月10日在人民大會堂東大廳登場，由國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平共同發表談話。（美聯社檔案照） 一、民族大義包裝下的身份同化：血緣論抹殺台灣主體意識

民族大義的唱和。國民黨鄭麗文主席的講話使用炎黃子孫、祖先發源地和共同基因來定調兩岸關係是同文同種的關係，這種血緣同化論完全忽視台灣民族的主體性，也沒收了台灣人民的自主權，迫使台灣人民融合成為中華民族。鄭麗文主席身為全台2.5%認同自己是中國人之一員，要62%認同自己是台灣人的台灣民眾被迫認同歸附成中國人（政大選研中心的調查數據）。

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鄭麗文主席身為全台2.5%認同自己是中國人之一員，要62%認同自己是台灣人的台灣民眾被迫認同歸附成中國人。（取自政大選研中心網頁）二、主權棄守的事實：一中各表變成各表一中

鄭麗文特別強調兩岸各自的法律法規都規範雙方不是國與國的關係；1992年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識，同時求同存異，成為兩岸協商與聯繫機制的政治基礎。鄭麗文主席認為兩岸關係不是國與國關係的說法完全是主權割讓和棄守，因為中華民國會降格成地區政府，與中國的關係會變成是兩個地區的關係，同時國際社會會認為所謂的一個中國是指中華人民共和國，絕不是國民黨根據中華民國憲法所主張的一中是中華民國。

甚至，鄭麗文的九二共識不是一中各表，而是各表一中。她說1992年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識，同時求同存異，成為兩岸協商與聯繫機制的政治基礎。事實上，1992當時兩岸雙方對於堅持一個中國原則並沒有達成共識。鄭麗文主席的各表一中之說法與中國的主張完全吻合。

中國的九二共識之詮釋是海峽兩岸雙方達成了各自以口頭方式表達海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，明確界定了兩岸關係的性質，即海峽兩岸同屬一個中國。換言之，真正達成共識以及完全沒有各自表述的是鄭麗文主席的立場和中國的觀點，並不是1993年所舉行兩岸辜汪會談。鄭麗文主席把台灣變成中國的一部分當成換取虛假和平的條件，等於是屈辱式的讓步，以主權地位來交換中國施捨式的和平。

1993年兩岸辜汪會談在新加坡舉行，辜振甫（右）與汪道涵（左）在會談前握手致意。（中央社資料照）

三、以虛假和平換取主權讓渡：台海內海化的危機

鄭麗文主席的和平對談，並不是台灣內部形成共識的對外和談，而是在野黨與威脅台灣主權的共產黨私相授受地在協商台灣主權和未來安排，以和平為幌子行出賣台灣主權之實。鄭麗文主席發言指出，期許在國共兩黨奮鬥不懈的努力之下，臺灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。

事實上這種說法是將台灣海峽變成中國的內海，而不是把台灣海峽視為國際水域，目的是不要讓美國和其他民主國家來航行和介入。事實上讓台灣海峽變成衝突水域的始作俑者是鄭麗文主席喜迎握手的中國共產黨（從1949年蔣介石撤退到台灣就開始渡海實行軍事攻擊）。美國和其他民主國家的船艦通行是保護台灣免於中國併吞的協防行為，卻被鄭麗文主席和侵略者中國一起同聲唱和說這是外部介入勢力。

四、和平框架的幻象：戰術善意掩蓋不了一手握手、一手亮劍的現實

鄭麗文主席說兩岸之間應建立和平框架，並且制度化。事實上，鄭麗文主席把對手的戰術善意誤讀為戰略意圖的改變。北京今天願意談和平框架，是因為這對北京有利；當它不再有利時，框架將在一夜之間消失，就像香港的一國兩制一樣。真正的和平，並不是建立在敵人的承諾上，而是建立在讓敵人無力或不敢破壞和平的現實上。

和平框架恐在一夜之間消失，就像香港的一國兩制一樣。圖為中國國旗與香港區旗。（美聯社檔案照）甚至，倡議和平框架帶來的負面影響是讓台灣社會誤以為和平已經有保障，從而降低備戰意志、減少軍購支持、甚至讓美國認為台灣已經自願成為中華人民共和國的一部分，所以不值得美國協防和保護。鄭麗文得到的和平承諾，反而會摧毀了台灣的備戰意志與同盟國家的信心。當4月10日國民黨鄭麗文主席正在北京倡議和平框架時，台灣國軍即時動態顯示當天中國的軍機高達17架次（逾越中線進入北部及西南空域15架次）、共艦7艘及公務船1艘進入台海周邊空域和海域。換言之，凸顯和平框架不是用嘴巴說的，而是獨裁者要具體實踐，不要對台採取軍事威脅和灰色地帶行動。如果鄭麗文主席以為去北京見面之後，和平框架就會自動執行或是中國必會信守承諾的話，那她就是天真到無可救藥。北京不會放棄繼續軍事施壓台灣來執行和平框架，而是繼續用和戰兩手策略來分化台灣的團結。

五、國民黨主席的代表性和合法性

台灣法律兩岸人民關係條例第5-3條規定，主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目；違反本條規定所為之政治議題協商或約定，無效。換言之，鄭麗文主席最多只能代表她的政黨或是支持她的幹部和黨員，不能代表政府進行政治議題協商來放棄主權國家地位，否則就是違反兩岸人民關係條例。如果兩岸未來真的有簽署和平協議也需要經由立法院絕對多數的通過和公民投票同意。因此，國民黨鄭麗文主席的主權讓與、和平框架或是制度化管道之倡議或行為皆無法代表台灣政府，也完全沒得到台灣人民的授權或支持，充其量只是她個人搭建政治聲望舞台的親中演講。

兩岸若簽署和平協議，需經立法院絕對多數通過和公民投票同意。圖為去年823舉辦核三延役公民投票。（資料照）六、習近平的統戰話術：歷史必然論、內政化與分化策略

鄭習會中，習近平總書記的講話更像是充滿統戰意涵的勸降文。

第一、建立歷史統一大業。習近平總書記說兩岸同胞同屬中華民族，共同開拓了祖國的遼闊疆域、共同締造了統一的多民族國家，國土不可分離、國家不可亂、民族不可散。習近平用中國五千年歷史的，把統一定性為自然秩序，把台灣自主定性為違反統一的定律。

第二、台灣同胞卻始終不忘根在大陸、心嚮祖國、魂繫中華，不惜用鮮血和生命證明自己是中華民族大家庭不可分離的成員。習近平總書記主要的目的把台灣人的身份認同抹滅並同化到中華民族的系絡中，完全否認台灣主體意識的存在，與鄭麗文主席的同文同種之說法遙相呼應。

第三、習近平總書記強調中華民族偉大復興的大趨勢不會改變；兩岸同胞走親、走近、走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然。這種觀點是用民族復興來包裝統一騙術，認為統一是台灣未來最後的依歸。習近平總書記在閉門會議提到會尊重台灣社會和文化制度，這也是統戰的話術，真正的意涵是不會尊重台灣的民主政治制度。台灣如果回歸中國並且沒有民主政治制度的話，就必須生活在共產黨極權高壓統治的水深火熱之中。

第四、習近平總書記提到，要把兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己的手上。換言之，習近平的目的是排除美國、日本等外部力量，把台海問題定性為純粹的中國內部之事務。認為台灣人皆是中國人，海峽兩岸的衝突完全是內戰和家務事，不希望美國和日本等外力來介入和插手。這種中國設下的內戰論述陷阱，鄭麗文主席聽到後還鼓掌拍手叫好，讓台灣完全鎖入中國的圈套，把台灣人的命運交給中國獨裁者習近平的手中。

第五、分化統戰。習近平只願意與堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士加強交流對話。換言之，中國不願意與民進黨政府進行交流對話，最重要的原因是民進黨政府不接受台灣是中國的一部分之九二共識以及堅持中華民國台灣是一個主權獨立的國家。

習近平目的是排除美國、日本等外部力量，把台海問題定性為純粹的中國內部事務。。（美聯社檔案照）結論：虛假和平的真相

綜觀這場在北京東大廳上演的政治秀，與其說是一場兩岸的對話交流，不如說是一場主權讓渡的預演。國民黨鄭麗文主席以2.5% 的少數認同，挾持62%台灣人的未來，在人民大會堂遞出的不是和平橄欖枝，而是讓北京長驅直入、沒收台灣民主的開城請帖。這場會面最令人不寒而慄的，是國共兩黨在去主權化上的高度默契：鄭麗文用各表一中來自廢武功，將國家主權降格為地區關係；習近平則以民族復興大義為誘餌，將台灣議題內政化，聯手織就一張排除民主盟友協防、將台海內海化的統戰大網。

這種虛幻的和平，是建立在台灣主權被斷送的台上。當鄭麗文主席在北京東大廳內沉醉於同文同種的血緣幻象時，廳外的共機正以高架次的數目來侵擾台海，這種一手握手、一手亮劍的殘酷現實，徹底擊碎了所謂和平框架的虛假糖衣。台灣人民必須認清：真正的和平不是來自侵略者的施捨，更不可能來自於在野黨和外部敵對勢力的私相授受。

任何未經人民授權、以主權換取的所謂制度化和平，本質上不過是喪權辱國的美麗謊言。鄭麗文主席帶回來的不是她用和平作為包裝的大禮，而是北京量身打造、將台灣推向統一的安排。在這場以和平為幌子的政治交易中，台灣的主權若被當成籌碼，輸掉的將是我們世世代代在台灣經營之民主、自由與尊嚴。

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