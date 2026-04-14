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自由開講》鄭麗文北京致詞把台灣和平寫成讓步劇本

2026/04/14 11:30

◎ 再米

鄭麗文在北京與習近平會面時，若只是主張交流，台灣社會未必不能討論；真正令人不安的，是她把這場致詞一路寫成「九二共識、反對台獨、政治互信、和平發展」的單一路線，卻沒有把中國持續對台施壓的現實放進同一個句子裡。講和平不是問題，把和平寫成先吞前提、先收主體，問題才大。

自由開講》鄭麗文北京致詞把台灣和平寫成讓步劇本國民黨主席鄭麗文會見習近平，高舉「九二共識、反對台獨、政治互信、和平發展」的路線。（美聯社檔案照）
 這篇致詞最值得警惕的地方，不在語氣溫和，而在邏輯安排。

她先用「中華民族共同復興」、「命運共同體」鋪陳，再把台灣的未來綁到國共平台與兩岸制度化合作，等於先承認北京設定的政治框架，再來討論台灣可以拿到多少空間。這不是以平等換和平，而是以退讓換對話。

更麻煩的是，她把祖先來源、語言文化、宮廟信仰一路推成政治結論，好像只要同文同種，就應該接受同一套國家敘事。文化淵源可以是歷史事實，主權歸屬卻是民主社會必須自己決定的政治選擇。台灣保有中華文化脈絡，不等於台灣必須接受北京替台灣安排未來。

她又把國際參與寄託在所謂政治互信，甚至主張在九二共識基礎上恢復協商、爭取重返世界衛生大會等場域。問題是，北京這些年對台施壓，從來不是因為台灣說得不夠溫和，而是因為它不願正視台灣是由人民選出的政府在治理。軍機軍艦沒有因為這趟訪問停下來，這才是最冷的現實。

中共軍機軍艦沒有因為鄭麗文訪中而停止擾台。圖為共軍艦艇。（法新社檔案照）中共軍機軍艦沒有因為鄭麗文訪中而停止擾台。圖為共軍艦艇。（法新社檔案照） 所以，這篇致詞真正暴露的，不是鄭麗文想談和平，而是她把和平的代價先算在台灣自己身上。

若一篇對中國領導人的公開講話，對停止恫嚇說得最少，對接受前提說得最多，那就不是替台灣爭和平，而是替北京整理論述。台灣要的是有尊嚴的和平，不是把自己的位置先往後退。

（作者為退休人士）

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