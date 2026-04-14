自由開講》鄭麗文北京致詞把台灣和平寫成讓步劇本

◎ 再米

鄭麗文在北京與習近平會面時，若只是主張交流，台灣社會未必不能討論；真正令人不安的，是她把這場致詞一路寫成「九二共識、反對台獨、政治互信、和平發展」的單一路線，卻沒有把中國持續對台施壓的現實放進同一個句子裡。講和平不是問題，把和平寫成先吞前提、先收主體，問題才大。

國民黨主席鄭麗文會見習近平，高舉「九二共識、反對台獨、政治互信、和平發展」的路線。（美聯社檔案照）

這篇致詞最值得警惕的地方，不在語氣溫和，而在邏輯安排。

她先用「中華民族共同復興」、「命運共同體」鋪陳，再把台灣的未來綁到國共平台與兩岸制度化合作，等於先承認北京設定的政治框架，再來討論台灣可以拿到多少空間。這不是以平等換和平，而是以退讓換對話。

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更麻煩的是，她把祖先來源、語言文化、宮廟信仰一路推成政治結論，好像只要同文同種，就應該接受同一套國家敘事。文化淵源可以是歷史事實，主權歸屬卻是民主社會必須自己決定的政治選擇。台灣保有中華文化脈絡，不等於台灣必須接受北京替台灣安排未來。

她又把國際參與寄託在所謂政治互信，甚至主張在九二共識基礎上恢復協商、爭取重返世界衛生大會等場域。問題是，北京這些年對台施壓，從來不是因為台灣說得不夠溫和，而是因為它不願正視台灣是由人民選出的政府在治理。軍機軍艦沒有因為這趟訪問停下來，這才是最冷的現實。

中共軍機軍艦沒有因為鄭麗文訪中而停止擾台。圖為共軍艦艇。（法新社檔案照） 所以，這篇致詞真正暴露的，不是鄭麗文想談和平，而是她把和平的代價先算在台灣自己身上。

若一篇對中國領導人的公開講話，對停止恫嚇說得最少，對接受前提說得最多，那就不是替台灣爭和平，而是替北京整理論述。台灣要的是有尊嚴的和平，不是把自己的位置先往後退。

（作者為退休人士）

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