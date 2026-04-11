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矢板明夫觀點》習鄭會是一場毫不掩飾的政治投降

這場會面也象徵著藍營內部權力結構的實質轉移。長期以來，統派路線的代表是馬英九，不論評價如何，他至少是明確信奉大一統思想的「信念型統派」。但如今，主導權正移轉到曾經主張台獨的鄭麗文手中，可以為了個人利益與政治空間隨時調整論述。當路線被「機會型操作」所取代，對台灣來說風險更高了。因為，前者尚有邊界，後者毫無底線。
矢板明夫

矢板明夫

2026/04/11 13:30

◎ 矢板明夫

今天（4/10）在北京舉行的習鄭會，號稱是國共時隔十年的「破冰」，其實就是一場毫不掩飾的政治投降。在人民大會堂那短短13秒的握手中，鏡頭呈現了殘酷的權力對比。一方冷峻且掌控全局，另一方則刻意放低姿態，公開展示了從屬關係。國民黨不僅丟掉了政治尊嚴，更企圖將台灣2300萬人的命運，放上談判桌。

國民黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）會面。（美聯社檔案照）國民黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）會面。（美聯社檔案照）這場會面也象徵著藍營內部權力結構的實質轉移。長期以來，統派路線的代表是馬英九，不論評價如何，他至少是明確信奉大一統思想的「信念型統派」。但如今，主導權正移轉到曾經主張台獨的鄭麗文手中，可以為了個人利益與政治空間隨時調整論述。當路線被「機會型操作」所取代，對台灣來說風險更高了。因為，前者尚有邊界，後者毫無底線。

鄭麗文口中的「制度性解決方案」，正是這種無底線邏輯的延伸。在國際政治中，和平從來不是靠迎合強權換來的。當她在北京附和「反對外力介入」時，本質上就是在削弱台灣的安全支撐，試圖將台海問題界定為中國的內政。這不是避戰，而是「解除防護」。

更值得警惕的是，鄭麗文拋棄了國民黨過去用以維持靈活解釋空間的「各自表述」，轉而採用與北京高度一致的語言。表明國民黨的主體性已經徹底消失。

鄭麗文拋棄了國民黨的「各自表述」，轉而採用與北京高度一致的語言，圖為國共兩黨會談。（美聯社檔案照）鄭麗文拋棄了國民黨的「各自表述」，轉而採用與北京高度一致的語言，圖為國共兩黨會談。（美聯社檔案照）正如學者小笠原欣幸所指出，中共需要的不是真正的談判對手，而是一個可以被操作的對象。在全球局勢動盪之際，這樣的安排，既能對外展示「和平姿態」，也能對內測試台灣的政治裂縫。鄭麗文或許自認站在舞台中央，但在北京的戰略盤算中，終究只是一枚隨時可以替換的棋子。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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