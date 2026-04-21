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自由開講》當「躺平」成為訊號：誰讓公務體系失去吸引力？

2026/04/21 08:30

◎ 陳奕辰

近來「躺平」一詞再度成為輿論焦點，甚至被用來形容公務員的工作態度。然而，若僅將此現象歸咎於個人消極，恐怕忽略了背後更關鍵的制度因素。

當越來越多人選擇不再全力以赴，選擇「躺平」，這是一個警訊。（取自國民黨臉書）當越來越多人選擇不再全力以赴，選擇「躺平」，這是一個警訊。（取自國民黨臉書）過去公職之所以被稱為「鐵飯碗」，並非因為工作輕鬆，而在於制度提供高度穩定的預期。

穩定薪資、明確升遷，以及退休後相對完善的保障，使得個人願意以長期投入換取未來安全。這樣的制度安排，形塑出「穩定優先」的行為選擇，其本質並非怠惰，而是對制度誘因的理性回應。

然而，隨著2018年年金改革推動，原有的長期保障結構已出現重大調整。退休給付縮減、未來不確定性增加，使得新進人員難以再以「一份工作保障一生」作為職涯規劃的基礎。在此同時，民間部門薪資與發展機會持續提升，公職的相對吸引力明顯下降。

更值得關注的是，當前公務體系面臨的，不只是待遇問題，而是激勵機制的失衡。在業務負擔加重、社會期待提高的情況下，若制度無法有效回應績效與回報之間的關係，甚至讓「多做」與「少做」之間差異有限，則人員傾向保守以對，並非難以理解。

2018年年金改革，退休給付縮減、未來不確定性增加，同時民間部門薪資持續提升，公職的相對吸引力明顯下降。圖為民眾抗議年金改革。（資料照）2018年年金改革，退休給付縮減、未來不確定性增加，同時民間部門薪資持續提升，公職的相對吸引力明顯下降。圖為民眾抗議年金改革。（資料照）因此，今日所謂的「躺平」，與其說是價值觀的問題，不如說是制度訊號的反映。

當一個體系無法清楚告訴成員「努力是否值得」，那麼降低投入便成為可以預期的選擇。

公共討論若停留在標籤化批評，無助於問題改善。真正需要面對的，是如何重新設計制度，讓願意承擔責任與付出努力的人，能夠獲得合理回報。唯有如此，公務體系才能重新建立吸引力，並回應社會對治理品質的期待。

「躺平」不是終點，而是一個警訊。當越來越多人選擇不再全力以赴，我們更應該追問的是：這個制度，是否仍值得人們投入一生？

（作者為消防人員）

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