自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

自由開講》將軍的眼淚不為自己而流 是為台灣而流！

2026/04/13 08:30

◎ 宗政直言集

國會本應是國家政策理性辯論、共同承擔責任的神聖之地，尤其面對國防議題，更應以國家安全為最高前提。然而，當一位肩負建軍整備重任的將領，在立法院面對反覆纏繞、近乎無限輪迴式的質疑，最後哽咽掩面時，社會真正該看見的，絕不只是個人的情緒波動，而是台灣在關鍵時刻被內耗，與別有用心人士牽制的危險警訊。

國防部戰規司長黃文啟面對立法院近乎無限輪迴式的質疑，最後哽咽掩面。（資料照）國防部戰規司長黃文啟面對立法院近乎無限輪迴式的質疑，最後哽咽掩面。（資料照）

將軍的眼淚，不是為自己而流。軍人承受壓力、肩負責任，除了個人榮辱，更重要的是守土衛國的昭昭之心。一位高階將領在公開場合哽咽流淚，所流露的，當然不是小我的委屈，而是對守護台灣急需的軍備時程受阻、國防升級時程延宕、國家安全遭到耗弱的深切焦慮。因為他知道，今天被耽誤的，表面上也許只是一筆款項未能及時，但實質上被延誤的，是整體防衛能力的建立又延誤許久，是前線官兵未來能否獲得更充足支援的燃眉之急。

目前正值國際地緣政治風險上升，各國均為戰事焦頭爛額之際，國防採購案被擋，早已不是單純的武器採購審查程序問題，而是國家戰略信用、友岸供應鏈、盟友可靠度審查與區域安全布局的綜合影響。任何一項重大裝備的取得，背後牽動的都是交付時程、訓練節奏與嚇阻能力的形成！特別是台海局勢的安穩並不容易維持，台灣社會各界其實也都明白，強化國防不容政治口水拖沓延誤，而是迫切之急。

也正因如此，程序固然重要，但程序絕不能被有心人扭曲為拖延甚至破壞國安的工具。民主制度中的監督，本意在於提高決策品質、守住公共利益；但若明知建軍工作急迫而必要，卻仍不斷以技術性阻撓、重複性質疑與形式上的合法操作，讓整個採購流程陷入僵局，這就不再是善意監督，而是對國家安全造成實質受損。披著程序正義外衣的惡行，本質上就是傷害台灣的罪大惡極之舉。

明知建軍工作急迫而必要，卻仍不斷以技術性阻撓、這就對國家安全造成實質受損。圖為立法院。（資料照）明知建軍工作急迫而必要，卻仍不斷以技術性阻撓、這就對國家安全造成實質受損。圖為立法院。（資料照）

更令人憂心的是，這種作為傷害的，不只是單一軍購案，而是台灣長期累積的對外信任。國際夥伴會看，一個明知自身處境艱困、明知防衛刻不容緩的社會，是否真有決心完成自我防衛。若台灣內部在關鍵時刻反而用內耗拖垮自己，用政治算計削弱國安，外界看到的將不只是朝野分歧，而是國家意志的鬆動。

守護自己的國家，本來就是天經地義之事。無論藍綠、無論黨派，面對國防安全，都應有最基本的共識：可以監督，但不能癱瘓；可以辯論，但不能破壞；可以質疑，但不能讓整體防衛能力倒在政治操作之下。若有人不願幫助守護台灣，甚至反過來對必要作為進行技術性阻撓與消耗，社會就不能再將其視為一般政黨攻防，而必須看清這種結黨營私之徒的真面目，以及他們對國家社會安全造成的真實傷害，然後深惡痛絕的唾棄他們。

我們不樂見有著軍魂的將軍落淚，但若連這樣的眼淚都無法喚醒社會，無法讓人民看清誰在守台灣、誰在耗台灣，那才是更深的危機。

將軍的眼淚，不是為自己而流。 那是為台灣而流。 而我們，不能更不應讓他白流！

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書