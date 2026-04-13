自由開講》將軍的眼淚不為自己而流 是為台灣而流！

◎ 宗政直言集

國會本應是國家政策理性辯論、共同承擔責任的神聖之地，尤其面對國防議題，更應以國家安全為最高前提。然而，當一位肩負建軍整備重任的將領，在立法院面對反覆纏繞、近乎無限輪迴式的質疑，最後哽咽掩面時，社會真正該看見的，絕不只是個人的情緒波動，而是台灣在關鍵時刻被內耗，與別有用心人士牽制的危險警訊。

國防部戰規司長黃文啟面對立法院近乎無限輪迴式的質疑，最後哽咽掩面。（資料照）

將軍的眼淚，不是為自己而流。軍人承受壓力、肩負責任，除了個人榮辱，更重要的是守土衛國的昭昭之心。一位高階將領在公開場合哽咽流淚，所流露的，當然不是小我的委屈，而是對守護台灣急需的軍備時程受阻、國防升級時程延宕、國家安全遭到耗弱的深切焦慮。因為他知道，今天被耽誤的，表面上也許只是一筆款項未能及時，但實質上被延誤的，是整體防衛能力的建立又延誤許久，是前線官兵未來能否獲得更充足支援的燃眉之急。

請繼續往下閱讀...

目前正值國際地緣政治風險上升，各國均為戰事焦頭爛額之際，國防採購案被擋，早已不是單純的武器採購審查程序問題，而是國家戰略信用、友岸供應鏈、盟友可靠度審查與區域安全布局的綜合影響。任何一項重大裝備的取得，背後牽動的都是交付時程、訓練節奏與嚇阻能力的形成！特別是台海局勢的安穩並不容易維持，台灣社會各界其實也都明白，強化國防不容政治口水拖沓延誤，而是迫切之急。

也正因如此，程序固然重要，但程序絕不能被有心人扭曲為拖延甚至破壞國安的工具。民主制度中的監督，本意在於提高決策品質、守住公共利益；但若明知建軍工作急迫而必要，卻仍不斷以技術性阻撓、重複性質疑與形式上的合法操作，讓整個採購流程陷入僵局，這就不再是善意監督，而是對國家安全造成實質受損。披著程序正義外衣的惡行，本質上就是傷害台灣的罪大惡極之舉。

明知建軍工作急迫而必要，卻仍不斷以技術性阻撓、這就對國家安全造成實質受損。圖為立法院。（資料照）

更令人憂心的是，這種作為傷害的，不只是單一軍購案，而是台灣長期累積的對外信任。國際夥伴會看，一個明知自身處境艱困、明知防衛刻不容緩的社會，是否真有決心完成自我防衛。若台灣內部在關鍵時刻反而用內耗拖垮自己，用政治算計削弱國安，外界看到的將不只是朝野分歧，而是國家意志的鬆動。

守護自己的國家，本來就是天經地義之事。無論藍綠、無論黨派，面對國防安全，都應有最基本的共識：可以監督，但不能癱瘓；可以辯論，但不能破壞；可以質疑，但不能讓整體防衛能力倒在政治操作之下。若有人不願幫助守護台灣，甚至反過來對必要作為進行技術性阻撓與消耗，社會就不能再將其視為一般政黨攻防，而必須看清這種結黨營私之徒的真面目，以及他們對國家社會安全造成的真實傷害，然後深惡痛絕的唾棄他們。

我們不樂見有著軍魂的將軍落淚，但若連這樣的眼淚都無法喚醒社會，無法讓人民看清誰在守台灣、誰在耗台灣，那才是更深的危機。

將軍的眼淚，不是為自己而流。 那是為台灣而流。 而我們，不能更不應讓他白流！

（作者為IC設計公司執行長、企管博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法