自由開講》馬英九 vs. 鄭麗文：誰在為國民黨指路？

◎ 蔡榮捷

在台灣政壇，馬英九早已不只是個人，而是一條路線的象徵。但真正值得追問的問題不是他個人的成敗，而是：國民黨到底要走向哪一種兩岸路線？這個問題，從鄭麗文的崛起開始，變得更值得討論。

一、兩種路線，其實完全不同

如果撇開所有歷史包袱，事情其實可以說得很簡單，馬英九要的是：降低敵意，但保留「中華民國」。鄭麗文傳達的是：質疑對抗，但也模糊了「中華民國」。這兩者表面上都在談「不要衝突」，但本質差異極大。

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馬英九要的是：降低敵意，但保留「中華民國」。鄭麗文傳達的是：質疑對抗，但也模糊了「中華民國」。（路透檔案照）馬英九的邏輯是：在「中華民國存在」的前提下，透過交流降低風險，避免戰爭。但鄭麗文的論述，卻經常讓人看到另一種訊號：如果對抗沒有必要，那麼「中華民國」的國家立場也變得不重要！問題就出在這裡。

二、關鍵不是立場，而是「邏輯滑動」

我們必須提醒一件重要的歷史事實：鄭麗文早年曾是台獨運動的支持者，亦深受鄭南榕理念影響。也就是說，她的政治出發點，本來是建立一個清楚的「台灣主體」。但今天，她的論述卻走向弱化台灣主體性，淡化對抗，甚至淡化邊界。

這不是單純的立場轉變，而是一種邏輯的滑動：從「為了主體而對抗」走向「因為不想對抗而模糊台灣主體性」這樣的轉變，才是爭議的核心。

三、馬英九的問題：不是錯，而是不被接受

鄭麗文的論述走向弱化台灣主體性，淡化對抗，甚至淡化邊界。（路透檔案照）

回頭看馬英九，他的問題其實不是「親中」，而是：他低估了社會對中國的疑慮與安全感的需求。當他推動交流、降低緊張時，他認為是在「減少風險」；但多數人民的感受卻是「風險與主權正在被交換」。這種落差，使他的路線在政治上失敗。但即便如此，他仍然有一條清楚的紅線：「中華民國」不能被否定。

四、國民黨真正的危機：不是親中，而是失去座標

今天的國民黨，真正的問題不是「要不要交流」，而是：連交流的前提都說不清楚。當一個政黨內部同時存在；一種是守住中華民國的底線，模糊和平交流的方式。另一種是：打造鴕鳥式的和平交流，模糊國家的底線。那麼它就不再是路線之爭，而是價值座標的崩解。

五、結語：下一次錯判，代價會更大

馬英九的問題其實不是「親中」，而是：他低估了社會對中國的疑慮與安全感的需求。（資料照）重新討論馬英九，不是為了回到過去，而是為了理解一件事：沒有安全感的和平，不會被接受。但同樣重要的是沒有國家前提的和平，將失去意義。

在鄭麗文所代表的論述逐漸擴散之際，國民黨必須回答一個更根本的問題：你要降低風險，還是放棄界線？如果這個問題無法說清楚，那麼下一次的戰略錯判，將不只是選舉輸贏，而可能是整個方向的失控。

（作者為大學教師、台灣基督長老教會二水教會長老）

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