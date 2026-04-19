自由開講》徐春鶯微信案揭示假商務真滲透的灰色通道

◎ 再米

徐春鶯微信案之所以值得警惕，不只因為對話內容已碰到京華城案與民眾黨動向，而是這起案件讓人看見一條更難防的灰色通道：有人以商務交流名義入境，以民間社團鋪陳人脈與活動，再把情蒐與政治操作藏進看似平常的往來。若台灣仍把這類作法當成閒聊或私人交際，失守的就不只是個別訊息，而是民主社會辨識滲透的能力。

徐春鶯微信案讓人看見有人以商務交流名義入境，再把情蒐與政治操作藏進看似平常的往來。（資料照）

起訴內容顯示，徐春鶯被控長期與中國相關組織及人士密切聯繫，並把台灣政情與選情回報給對方，還以商務活動名義協助具有統戰背景的人員隱匿身分來台。陸委會也坦言，去年以商務活動來台的人數約有七萬，審查面臨效率與全面性的兩難。這正說明，問題不在正常交流，而在有人利用正常交流的外衣，替政治滲透留門。

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法庭勘驗的微信對話，不只談及白營動向，還涉及成立社區團體，成為兩岸社區論壇的聯絡窗口、接觸中國配偶里長，以及提醒「防範監聽」。這些內容未必句句都是國家機密，卻已呈現出先找人、再鋪路、再等時機出手的滲透方式。中國對台滲透往往不是硬闖，而是先從人際往來、地方社團與政治活動著手，慢慢把影響力伸進來。

有人以商務交流名義入境，以民間社團鋪陳人脈與活動，這是一條更難防的灰色通道。（彭博檔案照）

因此，把整起案件縮成「不是國家機密」的辯解，正好模糊了真正焦點。反滲透法要防的，本來就不只是機密外洩，也包括受滲透來源指示、委託或資助而從事競選活動、遊說等行為。若政黨面對這種警訊，第一反應不是查清風險、切斷可疑往來，而是急著淡化，等於把本該關上的側門繼續打開。

這起案件仍待法院審理，個別被告是否有罪，應由司法認定；然而，制度警報早已響起。台灣真正要防的，不只是單一個人，而是把私人聯絡、商務名義、社團活動與政黨往來串成一條線的灰色滲透通道。政府必須補強高風險商務審查與揭露機制，政黨也該把國安疑點視為自清義務。否則今天

（作者為退休人士）

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