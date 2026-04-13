自由開講》鄭麗文的史觀還是停在黨國教育的謊言中

◎ 陳啟濃

國民黨主席鄭麗文到中山陵謁陵，忍不住悲泣，談了很多中國的歷史，只可惜受到以往黨國教育的薰陶，鄭麗文的史觀還真是令人汗顏，而且過度把國共兩黨給美化了。

鄭麗文在南京中山陵謁陵，談了很多中國的歷史，過度把國共兩黨給美化了。圖為鄭麗文在中山陵獻花。（美聯社檔案照）

國共兩黨如果把兩岸治理得那麼好，國民黨為何會失去政權，共產黨到現在為何還要用高壓手段統治中國人民，為何中國人民到現在還沒能過上民有、民治、民享的民主生活。

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孫中山聯俄容共引進共產黨，造成後來的國共爭權內戰，國民黨失去中國統治權，共產主義洪流進入中國，禍害人民，毀滅了傳統優良文化。中共到現在還主張共產黨一黨專政，不放棄共產主義，一切以鞏固共產黨政權為施政核心，不顧人民的生存權益。中國現在雖然有表面亮麗的硬體建設，人民卻彼此沒有信任感，只能靠彼此仇視鬥爭生存。

至於國民黨逃難到台灣，讓台灣在日治時期享有的生活水準，一下子倒退了一個世代的水準。跟共產黨一樣，為了鞏固國民黨統治利益，實施戒嚴數十年，高壓統治，箝制人權。早期更為了反攻大陸，過半的國家預算作為國防經費，阻礙了台灣進入現代文明社會的進程。

鄭麗文應該呼籲中共實施民主制度，也請尊重台灣2300萬台灣人民對國家未來的決定，不要將統一作為必然的前提。突圍中國天安門。（路透檔案照）





所以國共兩黨才是兩岸人民的罪人，兩黨一搭一唱，掌控國家資源，只讓統治階級獨享。台灣靠著民主鬥士犧牲奉獻以及美國的支持，才成就了今天的民主制度。至於中共還繼續在中國實施專制統治，推翻了滿清政府歷經115年了，中國人卻還沒有成為國家的主人。

鄭麗文如果真的為國為民，請呼籲中共還政於民，開始實施民主制度，尊重中國人的人權。對台灣也請尊重2300萬台灣人民對國家未來的決定，不要將統一作為必然的前提。

（作者為政治評論員）

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