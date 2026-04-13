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自由開講》鄭麗文的史觀還是停在黨國教育的謊言中

2026/04/13 08:00

◎ 陳啟濃

國民黨主席鄭麗文到中山陵謁陵，忍不住悲泣，談了很多中國的歷史，只可惜受到以往黨國教育的薰陶，鄭麗文的史觀還真是令人汗顏，而且過度把國共兩黨給美化了。

鄭麗文在南京中山陵謁陵，談了很多中國的歷史，過度把國共兩黨給美化了。圖為鄭麗文在中山陵獻花。（美聯社檔案照）鄭麗文在南京中山陵謁陵，談了很多中國的歷史，過度把國共兩黨給美化了。圖為鄭麗文在中山陵獻花。（美聯社檔案照）

國共兩黨如果把兩岸治理得那麼好，國民黨為何會失去政權，共產黨到現在為何還要用高壓手段統治中國人民，為何中國人民到現在還沒能過上民有、民治、民享的民主生活。

孫中山聯俄容共引進共產黨，造成後來的國共爭權內戰，國民黨失去中國統治權，共產主義洪流進入中國，禍害人民，毀滅了傳統優良文化。中共到現在還主張共產黨一黨專政，不放棄共產主義，一切以鞏固共產黨政權為施政核心，不顧人民的生存權益。中國現在雖然有表面亮麗的硬體建設，人民卻彼此沒有信任感，只能靠彼此仇視鬥爭生存。

至於國民黨逃難到台灣，讓台灣在日治時期享有的生活水準，一下子倒退了一個世代的水準。跟共產黨一樣，為了鞏固國民黨統治利益，實施戒嚴數十年，高壓統治，箝制人權。早期更為了反攻大陸，過半的國家預算作為國防經費，阻礙了台灣進入現代文明社會的進程。

自由開講》鄭麗文的史觀還是停在黨國教育的謊言中鄭麗文應該呼籲中共實施民主制度，也請尊重台灣2300萬台灣人民對國家未來的決定，不要將統一作為必然的前提。突圍中國天安門。（路透檔案照）

所以國共兩黨才是兩岸人民的罪人，兩黨一搭一唱，掌控國家資源，只讓統治階級獨享。台灣靠著民主鬥士犧牲奉獻以及美國的支持，才成就了今天的民主制度。至於中共還繼續在中國實施專制統治，推翻了滿清政府歷經115年了，中國人卻還沒有成為國家的主人。

鄭麗文如果真的為國為民，請呼籲中共還政於民，開始實施民主制度，尊重中國人的人權。對台灣也請尊重2300萬台灣人民對國家未來的決定，不要將統一作為必然的前提。

（作者為政治評論員）

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