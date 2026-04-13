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自由開講》人口規模即國力：台灣應以「四千萬人口」重新定錨空間與產業戰略

2026/04/13 12:30

◎ 賴昭呈

台灣無論未來走向何種政治框架，支撐社會運作的核心始終是「人」。然而，當前社會過度聚焦於地緣政治的表象，卻忽略了內部正在發生的慢速海嘯：人口萎縮。台灣已經是全球出生率最低的國家，沒有之一，若任由預測成真，2065年台灣僅剩1,200萬人，屆時崩解的不只是現在看到的各級學校，而是整座島嶼的生存紅利。

職棒需要觀眾、晶片代工需要人才、做麵包需要食客；圖為台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場。（資料照）職棒需要觀眾、晶片代工需要人才、做麵包需要食客；圖為台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場。（資料照）規模經濟是所有產業的命脈

職棒需要觀眾、晶片代工需要人才、做麵包需要食客，甚至想當作家靠寫作為職志出版一本書，若沒賣個十幾萬本，試問作者如何養活自己？筆者衡酌認為，台灣應以「四千萬人口」作為合適的發展基準，以此重新盤點國家資源。一旦政策目標定錨，行政與立法部門必須跳脫內政部單一部會的舊思維，進行全盤的結構性調整。

首先，交通建設必須轉向「高密度整合」。目前的捷運與高鐵建設，若缺乏足夠的人口支撐，未來將面臨災難性的虧損與維護困難。我們必須重新檢討容積率與建蔽率，推動大眾運輸導向開發（TOD），讓人口集中於高效能的軌道廊帶。沒有人口支撐的軌道只是空殼，唯有透過土地開發與人口密度的優化，才能讓未來的智慧運輸系統轉虧為盈。

從藥局、便利商店到高科技供應鏈——都面臨缺工時，單靠國發會的數據報告無法救台灣；示意圖。（資料照，新北市勞工局提供）從藥局、便利商店到高科技供應鏈——都面臨缺工時，單靠國發會的數據報告無法救台灣；示意圖。（資料照，新北市勞工局提供）其次，產業結構必須全面因應人力成本與規模效應。當各行各業——從藥局、便利商店到高科技供應鏈——都面臨缺工時，單靠國發會的數據報告無法救台灣。我們需要更激進的自動化配套與移民政策，同時重新配置國土。不能全靠傳統農業，當人口枯竭，誰還下田？未來的空間規劃應更具彈性，讓產業聚落與居住空間更緊密結合，降低通勤能耗，提升社會整體的運作效率。

最迫切的問題在於財政韌性

2065年若只剩1,200萬人，這麼多部會的薪水哪裡來？健保誰扛？年長者誰養？當勞動力與消費力減半，稅收結構將徹底瓦解。

此外，最令人寒毛直豎的危機在於長照體系的全面瓦解。目前政府推動長照2.0，看似編列了巨額預算，但若沒有足夠的年輕勞動力支撐，再多的預算也只是廢紙。當人口萎縮到極限，連長照機構都可能因為招不到護理師、社工與照服員而被迫倒閉。試問，當專業機構都不復存在，家庭照顧壓力爆表，健保由誰扛？年長者由誰養？

當人口萎縮到極限，連長照機構都可能因為招不到護理師、社工與照服員而被迫倒閉；示意圖。（資料照）當人口萎縮到極限，連長照機構都可能因為招不到護理師、社工與照服員而被迫倒閉；示意圖。（資料照）這不是危言聳聽，而是簡單的數學問題。當藥局、便利商店等民生基礎產業因需求與人力雙失而撤出社區，2065年的台灣，恐怕連基本的尊老與扶幼都成奢望。

行政與立法部門不能再僅由內政部或衛福部單打獨鬥

從交通軌道的TOD開發（帶動高密度居住效益）、產業自動化轉型，到重新審視在多颱風、多地震的台灣如何提高容積率與建蔽率以優化生存空間，這是一場全方位的國土空間重構。我們必須認清：沒有人口，就沒有市場；沒有市場，就沒有稅收支撐部會薪水與社會福利。

四十年的時間轉瞬即逝，台灣人宜審慎思慮。我們不能只有政治口號，卻對基礎勞動力與市場規模的枯竭視而不見。政府應即刻啟動超越任期的「人口保衛戰」，從土地改革、建築格式、公共住宅、交通配套到產業布局全國上下全盤推動。否則，當2065年的荒涼景象成真，任何政治論述都將失去支撐的基石。

（作者為台中市私立嘉陽高中校長、國立臺灣師範大學法學博士）

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