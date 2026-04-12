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自由開講》專業負分與溝通失能：評國民黨「和平才能躺平」廣告的戰略誤區

2026/04/12 09:00

◎ 李瑋聆

國民黨近期推出的「和平才能躺平」系列廣告，試圖以「厭世文化」串連嚴肅的兩岸政見。然而，從政治行銷與品牌轉型的高度審視，這波操作不僅未能精準觸及年輕選民，反而暴露出政黨在戰略定位與文化轉譯上的四大致命錯誤。

國民黨中央發布「躺平」影片，宣稱「因為這裡夠和平，我們才能躺平來享受一切」這支廣告是典型的「專業負分、溝通失能」案例。（取自網路）國民黨中央發布「躺平」影片，宣稱「因為這裡夠和平，我們才能躺平來享受一切」這支廣告是典型的「專業負分、溝通失能」案例。（取自網路）一、 品牌形象的自我矮化：從「守護者」淪為「投降者」

國民黨長年經營的品牌資產，是作為「兩岸和平領航員」的專業形象，核心價值建立在「有實力、能對話」的穩健感。然而，廣告將「躺平」與「和平」掛鉤，在語意暗示上產生了強烈的消極感。

對於當代年輕選民而言，「躺平」是對社會體制無奈的消極抗議；但若將此詞彙置於國防與外交議題的框架下，極易被大眾轉譯為「放棄抵抗」或「自動去武裝化」。這種定位的位移，使政黨品牌從原先積極的「守護者」，自我矮化為缺乏鬥志的「投降主義者」，不僅模糊了原有的專業高度，更讓選民對其保衛家園的決心產生質疑。

二、 誤用外來語彙：對「躺平」社會脈絡的戰略無知

這支廣告最嚴重的失誤，在於對流行語彙背後文化意義的輕率判斷。誠如評論家福澤喬《中國經濟下行與青年「躺平 」潮 藍營懂那無奈？》所分析，「躺平」源於中國年輕人對體制剝削（內捲）的絕望抵抗，是一個充滿負能量與無力感的詞彙。

國民黨試圖將其轉譯為「安居樂業」的輕鬆生活，卻完全忽略了該詞在兩岸語境中，都帶有「對未來失去希望」的標籤。強行借用一個充滿「中國式無奈」的詞彙來推銷台海和平，不僅無法引起台灣年輕世代的共鳴，反而不自覺地強化了該政黨與對岸連結的負面標籤。

三、 視覺符號的政治隱憂：紅色元素的敏感滲透

這種品牌定位的混亂，早在一個月前新視覺標誌（Logo）發布時就已顯現。在標榜創新的「K」字標誌中，其中一角刻意使用了紅色配色，在當時就引發外界對於「染紅」的強烈疑慮。

國民黨新視覺標誌「K」字中，其中一角刻意使用了紅色配色，引發「染紅」的強烈疑慮。（圖取自國民黨臉書）國民黨新視覺標誌「K」字中，其中一角刻意使用了紅色配色，引發「染紅」的強烈疑慮。（圖取自國民黨臉書）視覺語言往往是政黨潛意識的延伸。當新視覺標誌在配色上出現紅色暗示，再配合如今大規模引用中國流行語「躺平」作為文宣主軸，這種從視覺符號到語文轉譯的連動性，讓原本就存在的「紅色角色」疑慮從抽象轉為具象。這種與對岸語境的高度重疊，讓政黨在試圖爭取本土民意時，顯得極其尷尬且缺乏說服力。

四、 戰略邏輯的斷裂：感性包裝下的認知失調

在政治傳播中，數據與情感必須相輔相成，但該廣告卻陷入了嚴重的邏輯斷裂。其試圖用感性的「生活感」來包裝生硬的兩岸議題，卻缺乏實質的政策保證。

選民真正關心的是「如何達成和平」的實踐路徑，而非「和平之後可以幹嘛」的虛幻願景。在尚未提出具體、且能被國際社會與主流民意接受的「和平協議」或「防衛計劃」前，直接跳躍至「躺平」的結果，會引發嚴重的認知失調。這無異於提供敵對陣營絕佳的攻擊缺口，讓「和平」被質疑為「溫水煮青蛙」。

總結而言，這支廣告是典型的「專業負分、溝通失能」案例。政黨試圖透過「裝年輕、裝親民」來突破同溫層，卻錯誤選擇了一個充滿失敗主義色彩的詞彙作為訴求。當嚴肅的國家安全議題被簡化為「躺平」的消極意象，再疊加視覺符號上的紅色隱憂，失去的不僅是政策的說服力，戳穿國民黨長期形塑的兩岸和平形象。

（作者為台北市民）

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