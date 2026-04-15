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自由開講》鄭麗文中山陵祭文 把台灣寫進神州敘事裡

2026/04/15 10:00

◎ 不孝

南京中山陵的一篇祭文，不只是追思文字，更是政治定位的自我揭露。鄭麗文率團謁陵，祭文以民國紀年開頭，看似守住中華民國名義，收尾卻落在「共創和平，寶島神州」。爭議不在修辭古雅，而在這種寫法把台灣從民主政治共同體，悄悄挪回中國歷史敘事之內。

鄭麗文率團謁陵，祭文以民國紀年開頭，收尾卻落在「共創和平，寶島神州」。（美聯社檔案照）鄭麗文率團謁陵，祭文以民國紀年開頭，收尾卻落在「共創和平，寶島神州」。（美聯社檔案照） 從「中華恢復，民國創立」到列強侵逼、割據為患，再到民族、民權、民生依序展開，祭文的主軸始終是近代中國的受難、整合與復興。台灣在文中不是今日民主生活的主體，而只是被安放在一套更大的中國敘事之中。這也說明，問題不只是祭文用了什麼典故，而是它替台灣安排了什麼位置。

尤其「寶島神州」四字，不能被輕描淡寫成單純修辭。神州本就是中國的代稱，當這個詞放在句尾，全句的政治指向就已經完成：台灣被描述為中國整體敘事中的一部分。即使事後辯稱「先寶島、後神州」，也改變不了句意是由神州收束、由神州定調。

更值得警覺的是，這篇祭文不是停在懷舊，而是借孫中山與三民主義的語彙，替預設終點的一中想像重新上妝。台灣今天的政治正當性，來自人民授權、憲政秩序與民主選擇，不是來自黨史傳承，更不是來自先驗設定的民族歸宿。任何把台灣前途預先寫進既定框架的說法，都在削弱民權最核心的自決精神。

政府早在二○○六年就明白宣示，國統會終止運作、國統綱領終止適用，並強調任何人不得替台灣人民的自由選擇預設前提或終極目標。回頭看這篇祭文，真正需要被質疑的，不是追思孫中山本身，而是藉由追思之名，把台灣再次寫成等待被安置、被收編的位置。

前總統陳水扁於二○○六年就明白宣示，國統會終止運作、國統綱領終止適用。（資料照）前總統陳水扁於二○○六年就明白宣示，國統會終止運作、國統綱領終止適用。（資料照）語言從來不是小事，尤其出自政黨主席之口，更不只是個人抒情。當台灣被寫成寶島神州，失去的不是一句話的分寸，而是對民主現實的忠實與對主權界線的警覺。若連最基本的文字定位都守不住，又要如何說服社會，這條路不是把台灣一步步送回舊框架？

（作者為退休人士）

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