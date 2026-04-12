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自由開講》從狹山到南投：茶鄉與科技共存的第三條路

2026/04/12 09:30

◎ 褚天安

南投縣政府規劃於名間鄉興建「垃圾處理及再生能源中心」的消息，引發在地茶農與環保團體的強力抗爭，選址於特定農業區、鄰近全台最大茶葉集散地松柏嶺的疑慮，讓「環保」與「產業」再度陷入零和僵局，然而，筆者在日本埼玉縣與東京都交界處的「北秋津台地」觀察到，名列日本三大名茶的「狹山茶」產區，翠綠茶園旁竟聳立著巨大的焚化廠煙囪，兩者和諧共存多年，高聳的煙囪甚至是當地的地標之一。

自由開講》從狹山到南投：茶鄉與科技共存的第三條路南投縣政府規劃在名間鄉蓋垃圾焚化廠，引發在地茶農與環保團體的強力抗爭。（資料照）

南投縣目前是全台唯一沒有自主大型焚化設施的縣市，長期仰賴外縣市代燒，隨著名間、草屯等地垃圾堆置量在2024年底累積達31萬公噸，每逢外縣市焚化爐大修或調度困難，境內便垃圾堆積如山，自燃火災與環境衛生隱憂已成為南投避無可避的「生存難題」。

觀察狹山茶區的經驗，焚化廠與名茶共存的核心原因有二：

一、技術控管與數據透明，日本對焚化排放標準極其嚴苛，並由政府與農協（JA）定期監測土壤與茶葉成品。這種基於科學數據的「安全保證」，是建立消費者信心的基石，讓市場確信「焚化廠旁的茶依然是精品」。

二、設施定位的轉型，焚化廠不再是鄰避設施，而是社區的「能源中心」，廢棄物轉化為電力與熱能，回饋給周邊社區使用，這種互惠模式淡化了負面印象，達成景觀與產業的和諧共生。

名間鄉將興建垃圾焚化廠，名間反焚化爐自救會表達反對設立焚化廠的意見。（資料照）名間鄉將興建垃圾焚化廠，名間反焚化爐自救會表達反對設立焚化廠的意見。（資料照）

名間、南投市等茶產地農民的排斥可以理解，畢竟品牌聲譽是命脈，目前南投縣政府提出的計畫已進入二階環評與健康風險評估，並將處理量能從每日700噸下修至500噸以降低衝擊，台灣現行的焚化與污染防治標準早已與國際接軌，若僅因恐懼而拒絕所有現代化設施，南投將永遠陷於「垃圾圍城」的困境。

所以重點不在於「能不能蓋」的零和博弈，而在於地方政府能否做到「精緻化管理」？筆者認為，中央政府或許可介入，引導更高標準的環境監測透明機制，並確保營運紅利能實質回饋地方建設，與其陷入無止盡的抗爭，不如要求政府以最高的技術規範與監控基準，在保護在地農業的前提下，尋求科技與土地共融的第三條路，讓煙囪不再是威脅，而是進步的地標。

（作者為高中退休教師、博物學方法推廣者）

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