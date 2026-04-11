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沈榮欽國際視野》民國一百一十五年的誤解

中共在中山陵對於國民黨開放「祭文」提到民國，也是例行公事，哪裡值得像國民黨大肆宣傳的驕其妻妾？不然你讓鄭麗文見到習近平等中共大官時，公開提到民國115年試試？
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/04/11 21:00

◎ 沈榮欽

從鄭麗文刻意拒絕同時段的華航，坐上上海航空開始，網軍就在脆蠢蠢欲動，拼命洗白鄭麗文。

鄭麗文訪問中國，刻意拒絕同時段的華航，特別坐上上海航空。圖為鄭麗文搭乘的上海航空。（歐新社檔案照）鄭麗文訪問中國，刻意拒絕同時段的華航，特別坐上上海航空。圖為鄭麗文搭乘的上海航空。（歐新社檔案照）這並不令人意外，畢竟鄭麗文當初是依靠中國網軍當選國民黨主席，現在網軍繼續支持她也合情合理。自從柯文哲貪污罪遭到法院宣判之後，中國網軍便放棄了他，柯在社群媒體的聲勢大減，讓他對共諜徐春鶯和李貞秀更不敢置一辭，如今這筆預算看來是撥給鄭麗文了。

不過中國網軍洗白鄭麗文，扭曲歷史太嚴重了。將鄭麗文在中山陵的祭文提到「民國一百一十五年」捧上天了，彷彿不學無術的館長，在對岸見到「民國」就大贊共產黨比民進黨更開放，令人為其無知程度感到汗顏。

對中共而言，中華民國早在1949年就已經死去了，提到中華民國或是在電影中出現中華民國國旗，就和提到清代或是明代並無二致。中共在中山陵對於國民黨開放「祭文」提到民國，也是例行公事，哪裡值得像國民黨大肆宣傳的驕其妻妾？不然你讓鄭麗文見到習近平等中共大官時，公開提到民國115年試試？

鄭麗文在中山陵的祭文提到「民國一百一十五年」，這是例行公事，鄭麗文也必須照表操課。圖為鄭麗文在中山陵發表談話。（歐新社檔案照）鄭麗文在中山陵的祭文提到「民國一百一十五年」，這是例行公事，鄭麗文也必須照表操課。圖為鄭麗文在中山陵發表談話。（歐新社檔案照）2005年連戰首次訪中見胡錦濤開始，國民黨主席就被安排在中山陵念「祭文」。

連戰祭文開頭是：「維民國九十四年四月二十七日」，洪秀柱祭文開頭是：「維民國一百零五年十月卅一日」，那麼鄭麗文祭文的「維民國一百一十五年四月八日」有什麼好大肆慶祝的？明明獲得中共允許一字不敢易的照稿念文，在「祭文」中暗示中華民國俱往矣的唯唯諾諾，既不敢提及民主自由，也不敢提及美國的第七艦隊，只能依照中共的民族敘事，將一切歸諸仇日。從行程、採訪到講稿，一切依照中共劇本安排演出，哪裡值得驕其妻妾？

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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