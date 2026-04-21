自由開講》「張雪機車」注定成為倏忽即逝的流星

◎ 于則章

中國品牌「張雪機車」最近兩度在世界超級電單車錦標賽（WSBK）上奪冠，讓最近兩年來在國際地緣政治上節節敗退、經濟也持續低迷的中國社會宛如打了一季強心針，中國官方更一改過去對機車極度歧視與打壓的態度，對「張雪機車」大力吹捧。

只不過，「張雪機車」的創辦人張雪接受中國媒體採訪時，卻直言政府沒給一分錢支持，令官方陷入尷尬，4月1日《人民日報》發表評論稱：「張雪奪冠離不開政府托舉」，中國網民一片嘲諷：「每一句話都像是給自己挖坑。」。

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張雪憑藉著從小熱愛機車的熱情從修車學徒做起、創業，並在短短幾年間公司旗下的機車就在WSBK兩度奪冠。（美聯社檔案照）

只有初中學歷的張雪沒受過正規機械專業養成教育，卻憑藉著從小熱愛機車的熱情從修車學徒做起、創業，並在短短幾年間公司旗下的機車就在WSBK兩度奪冠，這樣的過程和僅有小學畢業的本田宗一郎從賽車手一路打拼創立「本田技研工業株式會社」，並立即參賽奪冠的傳奇非常相似。

但是張雪所處的時空環境卻和本田宗一郎完全不同，當年本田宗一郎創業時，正值日本戰敗從廢墟中重建經濟的時刻，日本社會亟需大量廉價的交通工具，因此躬逢其盛的「本田技研」遂得以在強大的市場需求，以及藉由參賽提升造車技術與品質，一步步成長為世界最大的機車製造廠。

而2024年創立的「張雪機車」，整個中國就已經擁有十五家年產量二十萬輛以上的機車製造廠，加上中國過去二十年傾注全力發展地鐵等大眾運輸系統等「大基建」與四輪電動車產業，這都壓縮了「張雪機車」這個後起之秀的發展空間。

速度可飆破二百公里的重型機車對於一向強調「穩定壓倒一切」的中國共產黨來說，絕對更是無法容忍的洪水猛獸；中國張雪機車在世界級摩托車比賽奪冠。（擷取自新華社）更重要的是：機車這種具備高速與機動性的個人化交通工具是充滿自由與叛逆性的象徵，2024年由鄭洲大學生發起踩著腳踏車的悠閒「夜騎開封」活動，就已經讓中共神經緊繃的出手禁止，速度可飆破二百公里的重型機車對於一向強調「穩定壓倒一切」的中國共產黨來說，絕對更是無法容忍的洪水猛獸！

果然，「張雪機車」好不容易兩度奪冠後，大量的訂單湧入，但身為老闆的張雪卻以「希望少死幾個人」為由，禁止經銷商將奪冠的車款賣給駕齡一年以內的新手，而中國公安部也對這違反商業邏輯的決策大表支持與讚揚，足見中共的黑手已經伸出開始要掌控「張雪機車」了！

果真如此的話，「張雪機車」將如同過去中國許多明星級的企業一般，在發出短暫的耀眼光芒後，最後在中共一步步的掌控下逐漸被收編成為體制內的一環而逐漸黯淡，最終成為產業界一顆倏忽即逝的流星。

（作者為公務員）

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