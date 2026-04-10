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一個律師的筆記本》鄭搭大巴讚習「脫貧」 看看中共官方數據吧~

尤其是廣大的中國農村人口，若在臺灣很可能會被列入低收入戶。不過，在一心頌聖的中國國民黨主席看來，這還是算得上「完全脫貧」的盛世偉業。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2026/04/10 19:00

◎ 一個律師的筆記本

關於中國國民黨主席搭著大巴「進宮面聖」、還當面讚頌紅朝今上「實現完全脫貧」，這事該怎麼說呢？

國民黨主席鄭麗文（左）巴「進宮面聖」，當面讚頌習近平（右）讓大陸「實現完全脫貧」。（美聯社）國民黨主席鄭麗文（左）巴「進宮面聖」，當面讚頌習近平（右）讓大陸「實現完全脫貧」。（美聯社）依照紅朝國家統計局的官方數據，該國2025年人均可支配收入是人民幣（下同）43377元，平均每月約3615元。另外值得注意的是：若進一步以收入來源而言，工資性收入只有24555元，平均每月僅2046元。

再者，如果你剛好是廣大中國農村的居民？那不好意思了，一年的可支配收入只有24456元，平均每月僅2038元。

這還是假設官方沒有造假灌水的統計數據。至於官方數據的可信度有多少？每個人可以有自己的判斷。題外話，幾年前曾經有位中國總理直言該國有6億人月均收入僅約千元，但他不久之後就去見馬克思了。

根據國家統計局的2025年統計數據，該國人均可支配收入是人民幣43377元，平均每月約3615元。（取自貼文）根據國家統計局的2025年統計數據，該國人均可支配收入是人民幣43377元，平均每月約3615元。（取自貼文）「實現完全脫貧」？

倒也不能說一定不對，這就看你對於「貧」的定義是什麼。好跟壞、貧與富都是相對的概念，要看跟什麼對象作比較。

如果要跟文革時代比，現在的中國人或許不算窮；但其中的許多人，尤其是廣大的中國農村人口，若在臺灣很可能會被列入低收入戶。不過，在一心頌聖的中國國民黨主席看來，這還是算得上「完全脫貧」的盛世偉業。

儘管同樣的標準在臺灣恐怕會被說成民不聊生。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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