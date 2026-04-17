自由開講》移民現象很正常 國家認同錯亂才是大問題

◎ 陳啟濃

CNN報導指出雖然台灣政府積極備戰，但台灣卻有不少人已經開始準備逃難計劃，申辦外國的護照，只要一開戰馬上舉家移民遷居外國。CNN這樣的報導雖然不是危言聳聽，但對於移民的理由去沒有清楚交代，過於把移民理由都推給是恐懼戰爭，然而全世界哪個地方不會戰爭。

這些人即使不戰爭，只要有機會，他們也會想要移民，或是具有雙重國籍；示意圖。（圖取自freepik）世界各國都一樣，只要社會上有錢有地位的階層，都比較具有國際移動的條件，這些人即使不戰爭，只要有機會，他們也會想要移民，或是具有雙重國籍。這道理就像「狡兔三窟」，他們利用他們的權勢地位，來換取全家更安全的保障。

台灣不是數十年前就有這樣的一句話「來來來來台大，去去去去美國」以前台灣大學錄取率低，能考上台大都是社會的精英份子，在經過台大四年的歷練，都具有美國留學的充分能力。然而台灣也是走過數十年來的經濟成長，並沒有因為很多精英都前往美國而導致國家衰弱。

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不把台灣當國家來愛護，反而支持想要侵略台灣的政權。這才是會影響到國家安全，最值得大家關注的問題。（路透社檔案照）應該說有能力移民的人，情感上不見得都有意願成為國際難民，他們對台灣有很深的感情，即使外國有更好的機會，他們也願意回到生長的國家，與具有共同記憶的人一起打拼奮鬥。

有錢人移民國外，甚至於把錢存在國外，這應該是全世界共通的現象。只是台灣目前的問題是國家認同錯亂，賺台灣的錢，生長在這裡，卻表現出錯愛敵國，不把台灣當國家來愛護，反而支持想要侵略台灣的政權。這才是會影響到國家安全，最值得大家關注的問題。

（作者為政治評論員）

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