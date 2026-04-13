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自由開講》「鄭習會」 後 藍營應理性審核國防特別條例

2026/04/13 10:00

◎ 林正二

立法院外交及國防委員會原定四月九日協商「國防特別條例」，國民黨團為配合「鄭習會」，要求延後。

行政院、藍白黨團版本的對美軍購特別條例草案均已付委，多數條文保留朝野協商。立院外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷於4月9日召集黨團協商，但國民黨團無一人出席。（資料照）行政院、藍白黨團版本的對美軍購特別條例草案均已付委，多數條文保留朝野協商。立院外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷於4月9日召集黨團協商，但國民黨團無一人出席。（資料照）國民黨黨主席鄭麗文訪中，舉著「一中」與「不支持台獨」的旗幟，以及反軍購的主張，意圖跟中共建構兩岸和平關係。鄭主席與國民黨親中疑美人士以為中國近年武力越來越強大，無論台灣增加多少軍事預算，添購多少新式武器，都無法打贏共軍，只會激怒中共，引發中共侵台；因此，台灣不能再增加國防預算，勿需添購新式武器，應該跟中國求和，兩岸和平共處。

自由開講》「鄭習會」 後 藍營應理性審核國防特別條例國民黨黨主席鄭麗文訪中，舉著「一中」與「不支持台獨」的旗幟，4月10日與中共中央總書記習近平會面。（取自新華社）
國民黨極為嚴重的錯誤認知

雖然反對中國以「一國兩制」統台的百分之八十國人，其中亦有頗多人不希望兩岸發生戰爭，期待兩岸和平，但「和平要靠實力」，這是古今中外不變的準則，因此有七成民眾支持加強對美軍購。尤其在中國不斷提升國防力量，軍機不時擾台時，台灣唯一的自保方法就是添購可力克共軍的新式武器，讓中共有所畏懼，不敢攻台。

中國對台唯一策略就是奪取台灣，故藍營人士弱化台灣國防、求和的策略是錯誤的。根據中研院民調，將近六成的國人，願意在中共侵台時，跟共軍一搏，護衛家園。由於有那麼多台灣人民願意犧牲生命，也不願中共統治台灣，喪失最珍貴的自由民主生活。因此，中國為了統台，不可能如藍營人士所期待的以和平方式為之，會在國民黨弱化我國防武力後，趁機攻打台灣，導致台灣人民陷入被極權中國統治的災難中。

在美國藉由強大武力痛打伊朗，暗示中國不要輕舉妄動、破壞台海和平後，國民黨為了向中共交心，竟然無視美國維護台海和平的堅定決心，強行以微不足道的3800億元跟政院版的1.25兆元國防預算一起付委審查，擺明了要阻擋政府添購、生產可有效阻擋中共侵台的新式武器，包括海馬士多管火箭、AI輔助指管+C5ISI、PrSM飛彈、標槍飛彈、反裝甲無人系統、無人機等。

自由開講》「鄭習會」 後 藍營應理性審核國防特別條例國民黨黨主席鄭麗文訪中，舉著「一中」與「不支持台獨」的旗幟，4月10日與中共中央總書記習近平會面。（取自新華社）
藍營挺大舉軍購大咖 應堅持立場

有鑒於此，國民黨主張大舉軍購的大咖盧秀燕、朱立倫與江啟臣等，為了今年地方選舉的政治利益，應考量民意，不要被黨中央與親中立委綁著鼻子走，應堅持立場，號召理性的國民黨立委，力抗親中立委，在委員會審查時理性審核院版的國防特別條例，依照「抗中保台」的戰力需求，提升未來台灣八年的國防預算，以期台灣有強大的國防力量，護衛國家安全，保障國人的安居樂業，讓台灣持續往前邁進。

（作者為退休駐美外交官員）

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