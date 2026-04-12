自由開講》定海神針？還是定海神棍？「九二共識」的政治幻術

◎ 張淨依

國民黨主席鄭麗文率團赴中，於南京、上海高舉「九二共識」為兩岸關係的「定海神針」，試圖以此包裝其所謂「和平之旅」。然而，若從法律事實、歷史脈絡與國際政治現實加以檢視，這並非穩定局勢的基石，而是一套經過精心設計、服務特定政治目的的話術。

國民黨主席鄭麗文率團赴中，於南京、上海高舉「九二共識」為兩岸關係的「定海神針」，試圖以此包裝其所謂「和平之旅」。（路透檔案照）首先，從法治的角度檢視，「九二共識」自始即不具明確法律地位。一九九二年海基會與海協會於香港會談，既無具拘束力之協議文件，亦未產生可檢驗之共識文本。所謂「九二共識」，實為事後政治詮釋的產物，其性質屬政治話語，而非法律事實。在此情況下，一項內容不明、效力不確的政治標籤，根本無從承擔國家安全政策之正當性基礎。

其次，國民黨過去所稱「一中各表」，原意在維持中華民國之主權詮釋空間；然而，自二〇一九年中國國家主席習近平發表「告台灣同胞書」以來，「九二共識」已被明確定調為「一國兩制」。此一界定，已將原本尚存模糊空間的政治框架，徹底限縮為指向統一的制度安排。在此脈絡下，若仍將其奉為兩岸互動基礎，無異是在未經民主授權下，預先接受對岸所設定之政治終局。

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中國透過軍機擾台，於灰色地帶持續施壓，製造「兵凶戰危」的心理氛圍；示意圖。（國防部提供、美聯社、歐新社；本報合成）再者，中共對台策略一貫採取「和戰加壓」，一方面透過軍機擾台，於灰色地帶持續施壓，製造「兵凶戰危」的心理氛圍；另一方面則藉由交流與經貿誘因，營造「和平可期」的假象。其核心目的，在於對外分化台美合作、對內鬆動台灣社會對國防與民主的支持基礎。在此一架構下，鄭麗文此行已難以被簡化為單純交流，而是實質被納入中共統戰操作之中。

「九二共識」若淪為逃避現實的遮羞布，甚至成為削弱國防、誤導民意的工具，那麼其所穩住的，從來不是台海局勢，而只是特定政黨的政治敘事。所謂「定海神針」，終究撐不起現實考驗；當話術被不斷神化、反覆兜售，其本質已不再是政策選項，而是詐騙台灣社會的「定海神棍」！

（作者為法務人員）

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