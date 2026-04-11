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自由開講》躺平換和平？國民黨兩岸策略的國安風險

2026/04/11 09:00

◎ 趙靖心

在鄭麗文赴中與習近平會晤之際，國民黨推出「有和平，才能躺平」宣傳影片，試圖以柔性語言包裝其兩岸路線。然而，此一論述不僅語義明顯誤用，更在法理與國安邏輯上出現荒謬錯置：將「和平」簡化為「無衝突狀態」，甚至暗示可透過削弱防衛意志來換取和平，此舉已對國家安全概念構成嚴重誤導。

國民黨在鄭習會前發布影片喊「有和平才能躺平」。（取自國民黨臉書）國民黨在鄭習會前發布影片喊「有和平才能躺平」。（取自國民黨臉書）中國語境中的「躺平」，原本是對高壓體制與社會階層僵化的消極抵抗，其核心在於拒絕被動員與被剝削，但國民黨卻將「躺平」重新詮釋為「安逸生活」，完全剝離其反體制與消極抵抗的本質，使政策立論失去原有基礎。無論從理論框架或現實操作角度，皆難以自圓其說。

更值得關注的是，該影片隱含危險的虛假二分法，彷彿追求和平即意味著可以降低對抗，甚至放棄防衛，但在現實國際環境中，和平與防衛並非對立，而是相互支撐。真正的和平，並非在風險面前削弱防衛，而是在具備嚇阻能力的前提下，仍能自主選擇不使用武力。

若以「躺平」做為政治訴求，實質上是在削弱社會對風險的辨識與判斷能力，長期將侵蝕民主體制的自我保護機制。（取自國民黨臉書）若以「躺平」做為政治訴求，實質上是在削弱社會對風險的辨識與判斷能力，長期將侵蝕民主體制的自我保護機制。（取自國民黨臉書）從憲政視角觀察，國家存在的核心目的，在於保障人民的生命、自由與財產安全。換言之，國家不得放棄自我防衛能力，也不得將安全寄託於敵方善意。若以「躺平」做為政治訴求，實質上是在削弱社會對風險的辨識與判斷能力，長期將侵蝕民主體制的自我保護機制。

當國民黨推動「躺平式和平」，其風險不僅在於對現實的誤判，更在於逐步接受對方設定的政治前提。所謂「真正的強大不需喧嘩」，前提必須是具備足夠實力支撐。歷史反覆證明，沒有嚇阻能力的和平，往往只是衝突前的短暫間歇。

「有和平，才能躺平」並非單純的修辭失誤，而是一種錯誤的安全想像：當國家安全被簡化為情緒感受，防衛能力被排除於和平之外，最終被「躺平」的，將不只是論述，而是整個社會面對風險的警覺心與意志力！

（作者為文字工作者）

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