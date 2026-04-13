自由開講》鄭習會：太軟弱沒前途，太硬是泡沫

◎ 莊天雲

中共趕在川習會前召見國民黨主席鄭麗文的統戰野心自不必說，針對此行的各方態度再度暴露台灣當下的結構性困境，怎麼找真自由、真和平也成為檢驗藍綠兩黨路線成敗的試金石。鄭麗文帶頭推動和平對話，試圖用躺平的AI短片迎合民眾厭戰的和平需求。

趕在川習會前，中共總書記習近平（右）與國民黨主席鄭麗文（左）會面。（取自新華社）

但藍營的最大缺陷正是過度軟弱與幻想：對岸堅持「一中原則」為唯一前提，所謂和平便極易淪為單方面讓步，換來統戰照片與空洞承諾。看數據就知道：2025年共機擾台高達5709架次，長期灰色地帶壓力已成日常生活常態；陸委會最新民調顯示，81.3%民眾不接受「一國兩制」，近八成認同中華民國與中華人民共和國互不隸屬。想透過交流降低風險沒問題，但若只會軟而一味「談和平」，台灣主體性就會跟著流失，最終發現這條路既無前途，也無法真正保障安全。

另一頭，民進黨擁護主權與民主自由，但自己內部分化嚴重、主權意識不明導致總是落人口實。民進黨過度固執與強硬，把務實對話空間壓縮殆盡，想靠民主自由的口號創造一個理想國，但是沒實力沒後盾，最後只能懸浮在空中變成泡沫。回到現實看，在國際局勢瞬息萬變之際，單純押寶外部勢力已越來越不可靠。中研院民調同樣顯示，僅34%民眾認為美國是講信用的國家，信任度持續下滑。

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民進黨過度固執與強硬，把務實對話空間壓縮殆盡。（資料照）後盾不硬嘴巴硬，終究難以持久，只會讓台灣在僵持中付出更高代價。此次鄭習會若無法讓兩黨正視2300萬人的核心需求——在堅守主體性前提下實質降低軍事壓力、在維持現狀基礎上保留更多切實的自由與安全空間——那麼無論藍綠，都只是在延續讓人民失望的舊軌。

（作者為自由撰稿人）

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