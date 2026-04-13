自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》鄭習會：太軟弱沒前途，太硬是泡沫

2026/04/13 17:00

◎ 莊天雲

中共趕在川習會前召見國民黨主席鄭麗文的統戰野心自不必說，針對此行的各方態度再度暴露台灣當下的結構性困境，怎麼找真自由、真和平也成為檢驗藍綠兩黨路線成敗的試金石。鄭麗文帶頭推動和平對話，試圖用躺平的AI短片迎合民眾厭戰的和平需求。

自由開講》鄭習會：太軟弱沒前途，太硬是泡沫趕在川習會前，中共總書記習近平（右）與國民黨主席鄭麗文（左）會面。（取自新華社）
但藍營的最大缺陷正是過度軟弱與幻想：對岸堅持「一中原則」為唯一前提，所謂和平便極易淪為單方面讓步，換來統戰照片與空洞承諾。看數據就知道：2025年共機擾台高達5709架次，長期灰色地帶壓力已成日常生活常態；陸委會最新民調顯示，81.3%民眾不接受「一國兩制」，近八成認同中華民國與中華人民共和國互不隸屬。想透過交流降低風險沒問題，但若只會軟而一味「談和平」，台灣主體性就會跟著流失，最終發現這條路既無前途，也無法真正保障安全。

另一頭，民進黨擁護主權與民主自由，但自己內部分化嚴重、主權意識不明導致總是落人口實。民進黨過度固執與強硬，把務實對話空間壓縮殆盡，想靠民主自由的口號創造一個理想國，但是沒實力沒後盾，最後只能懸浮在空中變成泡沫。回到現實看，在國際局勢瞬息萬變之際，單純押寶外部勢力已越來越不可靠。中研院民調同樣顯示，僅34%民眾認為美國是講信用的國家，信任度持續下滑。

民進黨過度固執與強硬，把務實對話空間壓縮殆盡。（資料照）民進黨過度固執與強硬，把務實對話空間壓縮殆盡。（資料照）後盾不硬嘴巴硬，終究難以持久，只會讓台灣在僵持中付出更高代價。此次鄭習會若無法讓兩黨正視2300萬人的核心需求——在堅守主體性前提下實質降低軍事壓力、在維持現狀基礎上保留更多切實的自由與安全空間——那麼無論藍綠，都只是在延續讓人民失望的舊軌。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書