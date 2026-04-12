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自由開講》李宗仁投誠聲明 與鄭麗文和平宣言

2026/04/12 18:00

◎ 愚工

1949年國民黨風雨飄搖之際，時任代理總統，國民黨籍的李宗仁外逃美國，1965年7月20日，李宗仁「回歸祖國」在北京機場發表「投誠聲明」「16年來，我以海外待罪之身，感於我全國人民在中國共產黨和毛主席英明領導之下，高舉著社會主義建設總路線的紅旗，堅決奮鬥，使國家蒸蒸日上，期望追隨我全國人民之後，參加社會主義建設，並欲對一切有關愛國反帝事業有所貢獻。今後自誓有生之日，即是報效祖國之年，耿耿此心，天日可表。」

醒來吧！鄭麗文！

1949年國民黨風雨飄搖之際，時任代理總統，國民黨籍的李宗仁外逃美國，1965年「回歸祖國」發表「投誠聲明」。（取自維基百科）1949年國民黨風雨飄搖之際，時任代理總統，國民黨籍的李宗仁外逃美國，1965年「回歸祖國」發表「投誠聲明」。（取自維基百科）在台灣，鄭麗文得知被習近平「恩召入宮」後，立刻召開記者會，發表聲明：「強調全世界都奉行著一中政策與不支持台獨共識，願意努力為兩岸和平、區域穩定，甚至對人類和平作出積極貢獻，讓全世界都能夠安心，不再擔心兩岸會發生戰火」的談話。4月10日「鄭習會」登場，仍大談「九二共識、反對台獨」。

根據中共媒體報導，在給李宗仁接風的宴會上，毛主席關切問道：「德鄰公，今後有什麼打算嗎？」李宗仁表示：「當人大副委員長如何？」毛澤東當場笑而不答，諷刺的是，李宗仁「報效祖國」的請求隨後被毛澤東在周恩來上呈的公文中批示「不適合」而夢碎。鄭麗文是否會跟李宗仁一樣，向習近平求官，有待時間證明。

有如「乞食下大願」

「鄭習會」於4月10日登場，國民黨主席鄭麗文在會後舉行中外記者會。（路透檔案照）「鄭習會」於4月10日登場，國民黨主席鄭麗文在會後舉行中外記者會。（路透檔案照）李宗仁與鄭麗文兩人的談話有如「乞食下大願」（台灣諺語，意指乞丐的能力有限、連自身三餐都成問題，卻許下要實現宏大願望的承諾），尤其鄭麗文的談話更成了北京官場「你鄭麗文是哪根蔥」的市井笑柄。

比起李宗仁的規格與統戰價值，鄭麗文遠遠不如李，但他們二人在人民日報「在道德審判台前，國民黨降將的是是非非」文章筆下，都是投機變節小人。鄭麗文你是哪根蔥，醒來吧！

（作者從商）

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