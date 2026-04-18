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自由開講》當「非碳家園」成為擁核語言：能源轉型的邏輯正在被改寫

2026/04/18 20:00

◎ 林仁斌

近年來，隨著減碳壓力升高，部分擁核論述開始以「非碳家園」為核心語言，進一步延伸出「以核養綠」的政策想像這類說法看似回應氣候變遷，實則透過語言轉換，將核能重新定位為能源轉型的必要選項。問題不在於是否討論核能，而在於此類論述如何簡化複雜問題。事實上，當一個概念可以被任意延伸，它往往不再是原則，而是工具。

自由開講》當「非碳家園」成為擁核語言：能源轉型的邏輯正在被改寫核電在運轉過程中確實不直接排放二氧化碳，但若從鈾礦開採、燃料製造、電廠建設到除役的全生命週期來看，其碳排量仍高於風力與太陽能；圖為核三廠。（資料照）

首先，「非碳家園」的概念本身即存在過度延伸的現象。核電在運轉過程中確實不直接排放二氧化碳，但若從鈾礦開採、燃料製造、電廠建設到除役的全生命週期來看即便在相對有利的評估下，其碳排量約為12克CO₂/kWh，仍高於風電（約3克）與太陽能（約5克）。這意味著，關鍵並非「是否為零碳」，而是不同技術在減碳效率上的相對排序。當「非碳」被簡化為單一標籤時，能源選擇的比較基準也隨之被扭曲。

其次，核能在時間尺度上的限制，使其難以回應當前減碳需求。核電廠從規劃到運轉，往往需時10年以上，遠超過能源轉型所剩的政策時間窗口。相較之下，再生能源與儲能系統可在2至5年內部署完成。當減碳已進入關鍵時期，任何延後效果的投資，都可能影響整體轉型進度。在此條件下，將核能視為減碳主力，不僅效果有限，亦可能排擠有限的轉型資本與政策資源。

再者，「以核養綠」的說法，看似強調能源互補，實際上卻忽略電力系統的結構特性。核電屬於高固定輸出的基載電源，在現行電網調度與市場機制下，與具有波動性的再生能源之間，往往存在結構性張力，而非單純互補關係。

國際經驗亦提供對照。以法國為例，其高度依賴核電的電力結構，使再生能源發展相對遲緩；相對地，德國則透過擴大再生能源與電網調整，快速提升綠電占比。這些差異顯示，能源配置不只是技術選擇，更涉及制度設計與發展路徑。

福島事故後累計數千億美元規模的處理成本，到高階核廢料跨世代的處置問題顯示，核能所涉及的並非單一技術風險，而是長期制度承擔；圖為福島核電廠。（法新社檔案照）福島事故後累計數千億美元規模的處理成本，到高階核廢料跨世代的處置問題顯示，核能所涉及的並非單一技術風險，而是長期制度承擔；圖為福島核電廠。（法新社檔案照）核能的風險與成本，亦無法透過語言重新定義。從福島事故後累計數千億美元規模的處理成本，到高階核廢料跨世代的處置問題核能所涉及的並非單一技術風險，而是長期制度承擔。即使在技術持續改良的前提下，這些問題仍難以完全消除。目前全球僅有極少數國家進入最終處置規劃階段，且仍處高度爭議之中，顯示核廢問題本質上仍是未解決的制度挑戰。

因此，當「非碳家園」與「以核養綠」被反覆使用時，真正發生的，不只是概念混用，而是一種政策敘事的轉向：將複雜的能源轉型問題，壓縮為單一技術選項的正當性辯護。這種轉向，使原本應該討論的核心問題—如何在時間壓力下配置資源、如何建立電網彈性、如何分配長期風險—逐漸退場。

最後，值得提醒的是，能源轉型的關鍵，從來不在於選擇一種「看似完美」的技術，而在於建立一套能持續調整與修正的制度能力。若公共討論長期停留在簡化的標籤與口號之中，我們所失去的，不只是政策判斷的準確性，更是面對不確定未來時進行理性選擇的能力。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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