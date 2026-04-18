自由開講》當「非碳家園」成為擁核語言：能源轉型的邏輯正在被改寫

◎ 林仁斌

近年來，隨著減碳壓力升高，部分擁核論述開始以「非碳家園」為核心語言，進一步延伸出「以核養綠」的政策想像。這類說法看似回應氣候變遷，實則透過語言轉換，將核能重新定位為能源轉型的必要選項。問題不在於是否討論核能，而在於此類論述如何簡化複雜問題。事實上，當一個概念可以被任意延伸，它往往不再是原則，而是工具。

核電在運轉過程中確實不直接排放二氧化碳，但若從鈾礦開採、燃料製造、電廠建設到除役的全生命週期來看，其碳排量仍高於風力與太陽能；圖為核三廠。（資料照）



首先，「非碳家園」的概念本身即存在過度延伸的現象。核電在運轉過程中確實不直接排放二氧化碳，但若從鈾礦開採、燃料製造、電廠建設到除役的全生命週期來看，即便在相對有利的評估下，其碳排量約為12克CO₂/kWh，仍高於風電（約3克）與太陽能（約5克）。這意味著，關鍵並非「是否為零碳」，而是不同技術在減碳效率上的相對排序。當「非碳」被簡化為單一標籤時，能源選擇的比較基準也隨之被扭曲。

其次，核能在時間尺度上的限制，使其難以回應當前減碳需求。核電廠從規劃到運轉，往往需時10年以上，遠超過能源轉型所剩的政策時間窗口。相較之下，再生能源與儲能系統可在2至5年內部署完成。當減碳已進入關鍵時期，任何延後效果的投資，都可能影響整體轉型進度。在此條件下，將核能視為減碳主力，不僅效果有限，亦可能排擠有限的轉型資本與政策資源。

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再者，「以核養綠」的說法，看似強調能源互補，實際上卻忽略電力系統的結構特性。核電屬於高固定輸出的基載電源，在現行電網調度與市場機制下，與具有波動性的再生能源之間，往往存在結構性張力，而非單純互補關係。

國際經驗亦提供對照。以法國為例，其高度依賴核電的電力結構，使再生能源發展相對遲緩；相對地，德國則透過擴大再生能源與電網調整，快速提升綠電占比。這些差異顯示，能源配置不只是技術選擇，更涉及制度設計與發展路徑。

福島事故後累計數千億美元規模的處理成本，到高階核廢料跨世代的處置問題顯示，核能所涉及的並非單一技術風險，而是長期制度承擔；圖為福島核電廠。（法新社檔案照）核能的風險與成本，亦無法透過語言重新定義。從福島事故後累計數千億美元規模的處理成本，到高階核廢料跨世代的處置問題，核能所涉及的並非單一技術風險，而是長期制度承擔。即使在技術持續改良的前提下，這些問題仍難以完全消除。目前全球僅有極少數國家進入最終處置規劃階段，且仍處高度爭議之中，顯示核廢問題本質上仍是未解決的制度挑戰。

因此，當「非碳家園」與「以核養綠」被反覆使用時，真正發生的，不只是概念混用，而是一種政策敘事的轉向：將複雜的能源轉型問題，壓縮為單一技術選項的正當性辯護。這種轉向，使原本應該討論的核心問題—如何在時間壓力下配置資源、如何建立電網彈性、如何分配長期風險—逐漸退場。

最後，值得提醒的是，能源轉型的關鍵，從來不在於選擇一種「看似完美」的技術，而在於建立一套能持續調整與修正的制度能力。若公共討論長期停留在簡化的標籤與口號之中，我們所失去的，不只是政策判斷的準確性，更是面對不確定未來時進行理性選擇的能力。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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