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名家分享~趙曉慧》20年來最冷～習近平給鄭麗文的「 降格冷處理」

鄭麗文與隨團人員一起擠公務巴士，這在外交語境中代表她被視為「代表團成員之一」，而非「具備獨立身分的領袖」。這直接打臉了她試圖營造的「兩黨領導人平等會面」形象。正常的元首或黨魁級會面，貴賓抵達後會先被引領至人民大會堂的「福建廳」或「台灣廳」等貴賓室稍作休息、備茶，等候正式開議。讓鄭麗文坐公務巴士，是典型的「下馬威」，北京完全掌控時間與節奏。
名家分享

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2026/04/10 14:30

◎ 趙曉慧

鄭麗文今天（4/10）早上要在人民大會堂見習近平，居然沒有黑頭禮車可坐，是跟大家一起坐公務巴士。

這在兩岸外交儀典與「國共會談」的歷史慣例中，完全不正常，是北京對國民黨主席近二十年來最顯眼的「降格冷處理」。

鄭麗文4月10日在人民大會堂見習近平，居然沒有黑頭禮車可坐，是跟大家一起坐公務巴士。（取自貼文）鄭麗文4月10日在人民大會堂見習近平，居然沒有黑頭禮車可坐，是跟大家一起坐公務巴士。（取自貼文）習近平給鄭麗文這種「公務巴士待遇」，羞辱意涵濃厚。

2005 年連戰的「連胡會」，被北京定位為跨世紀的「國共兩黨最高層級會談」。北京當時啟動國賓級禮遇，提供專屬的紅旗改裝版禮車，並配置重機車隊開道。

2005年連戰的「連胡會」，被北京定位為跨世紀的「國共兩黨最高層級會談」。（中央社資料照）2005年連戰的「連胡會」，被北京定位為跨世紀的「國共兩黨最高層級會談」。（中央社資料照） 2024年馬英九的第二次「馬習會」，儘管馬英九已卸任多年且不具黨職，但北京給予的待遇依然極高。他搭乘的是專屬的防彈黑頭車，車隊直接駛入人民大會堂的門廊，下車處緊鄰入口。

鄭麗文與隨團人員一起擠公務巴士，這在外交語境中代表她被視為「代表團成員之一」，而非「具備獨立身分的領袖」。這直接打臉了她試圖營造的「兩黨領導人平等會面」形象。

2024年前總統馬英九與習近平在北京舉行「馬習二會」。（歐新社檔案案）2024年前總統馬英九與習近平在北京舉行「馬習二會」。（歐新社檔案案）正常的元首或黨魁級會面，貴賓抵達後會先被引領至人民大會堂的「福建廳」或「台灣廳」等貴賓室稍作休息、備茶，等候正式開議。

讓鄭麗文坐公務巴士，是典型的「下馬威」，北京完全掌控時間與節奏。

這在國際禮儀中通常是對待下級機構或附屬單位的方式。

鄭麗文在台灣與國民黨內沒實力、在北京沒籌碼，北京連表面上的禮數都懶得做了。

習近平現在的策略非常明確，看你的實力決定給你什麼待遇。

透過這種「降格冷處理」安排，北京在測試鄭麗文的底線。如果連這種待遇她都忍了還笑臉迎人，那就代表她在接下來的談判中，更不可能堅持任何主權立場。

國民黨主席鄭麗文近日訪中，國台辦對外始終用「會與領導人會面」這種模糊字眼，而不給出具體時間。（路透檔案照）國民黨主席鄭麗文近日訪中，國台辦對外始終用「會與領導人會面」這種模糊字眼，而不給出具體時間。（路透檔案照）北京想藉此告訴台灣社會：現在的國民黨早已不是當年的談判對手，而是必須依附於北京規則下的在野黨。

鄭麗文去了北京，以為能換來「和平使者」的光環，結果連個黑頭禮車都沒有，只能坐巴士排隊等習近平點名。

另一個訊號是，鄭麗文抵達中國之後，國台辦對外始終用「會與領導人會面」這種模糊字眼，而不給出具體時間。

北京此舉是「政治馴服」鄭麗文，這種「不確定感」會讓訪問團全程焦慮，並在言行上更加謹慎、不敢出錯（例如不敢提中華民國），以免臨門一腳被北京取消行程。

如果一個政黨領導人連抵達會場的方式都被降格，很難想像鄭麗文在密室會談中，能如何大聲地捍衛「中華民國」或「各表」。

鄭麗文為了討習近平歡心，一再接受這些小動作上的降格，不斷放棄底線。當妳丟掉了底線，共產黨反而更瞧不起妳。

被共產黨瞧不起、降格接待，鄭麗文這次的鄭習會傳回台灣，只會讓國民黨的形象進一步崩塌，甚至可能引發黨內縣市長的迅速切割。

（雖然我不是國民黨員）

（但感到好丟臉）

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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