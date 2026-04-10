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黑熊學院》台灣若面臨「全面封鎖」撐不過兩週？

DSET的初步評估認為，若台灣能達成再生能源目標，在戰時用電減少30到40%的情境下，台灣維持供電的天數將更多。​ 可以肯定的是，台灣面對的不是「只有14天就斷電」的絕境，而是：「不同能源之間能不能在壓力下順利協調」的系統性挑戰。
黑熊學院

黑熊學院

2026/04/10 21:00

◎ 黑熊學院

美伊戰爭爆發後，各界媒體將「荷姆茲海峽危機」定調為史上最大的能源危機。這讓我們回頭檢視：如果中共真的意圖封鎖台灣，台灣要如何撐下去？

「DSET能源韌性組研究員兼任組長」呂采穎首先指出幾個重點

DSET能源韌性組研究員兼任組長呂采穎，分析台灣戰時的能源韌性政策。（取自貼文）DSET能源韌性組研究員兼任組長呂采穎，分析台灣戰時的能源韌性政策。（取自貼文）第一，理解台灣目前的核心威脅。

台灣98%能源需求仰賴進口，又其中80%電力來自進口燃料（天然氣、煤炭），封鎖將直接衝擊能源供應。

第二，LNG接收站是潛在高價值攻擊目標。

由於台灣必須透過海運將天然氣載運回台，LNG接收站就是這項「能源進口」任務的關鍵節點，而台灣現在僅有3座LNG接收站。

在中共透過不斷演習，已經將台灣海峽的封鎖與登船檢查等行為「常態化」，這有可能成為容易被切斷的命脈之一。

第三，台灣其實沒有想像中脆弱。

外界常說台灣「天然氣存量10–11天、煤炭有限，最多撐14天」。

但這評估可能不精確，因為它忽略了三個變數：再生能源的持續發電能力、從天然氣機組轉向燃煤機組的調度空間、以及戰時用電量大幅下降的可能性。

DSET的初步評估認為，若台灣能達成再生能源目標，在戰時用電減少30到40%的情境下，台灣維持供電的天數將更多。

可以肯定的是，台灣面對的不是「只有14天就斷電」的絕境，而是：「不同能源之間能不能在壓力下順利協調」的系統性挑戰。

台灣現在僅有3座LNG接收站，圖為中油第三天然氣接收站（觀塘）供氣給大潭電廠。（資料照）台灣現在僅有3座LNG接收站，圖為中油第三天然氣接收站（觀塘）供氣給大潭電廠。（資料照）》台灣的短期政策方案可聚焦在這些方向：

1️⃣國際協調機制：將台灣與日韓在LNG與煤炭貿易中已有的貨物互換機制，轉化為「政府層級」的應急框架。

2️⃣海運保險：這密切關係到船隻的航行意願，台灣需事先評估所需保險規模。

3️⃣海運公開資訊平台：航運業者需要即時知道海峽上發生什麼事、是否有攻擊事件，才能評估風險。

4️⃣分散式電力發展：長遠目標是持續推動「分散式能源」，增加能源自主。

5️⃣安全措施：針對「能源基礎設施」關鍵節點，強化實體安全與網路安全保護。

》活生生的例子

烏克蘭正在透過自身經驗告訴世界：「分散式能源」有多重要。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說：「烏克蘭增加的分散式能源很多放在醫院與學校等關鍵基礎設施上。」

自2022年大規模入侵至今，烏克蘭新增了3GW的再生能源裝置容量，包括太陽能板、儲能設備、EMS、小型柴油與天然氣發電機。

氣候對策協會共同創辦人黃品涵直言：「戰爭中不一定要直接攻擊電廠，僅攻擊變電所、輸電電塔、電線桿等，就能癱瘓供電。

氣候對策協會共同創辦人黃品涵表示，戰爭中不一定要直接攻擊電廠，僅攻擊變電所、輸電電塔、電線桿等，就能癱瘓供電。（取自貼文）氣候對策協會共同創辦人黃品涵表示，戰爭中不一定要直接攻擊電廠，僅攻擊變電所、輸電電塔、電線桿等，就能癱瘓供電。（取自貼文） 》已經在運作的防災微電網

分散式能源不是遠景，是正在發生的事。

台灣已有社區在運作防災微電網，例如：

屏東11處社區裝設了太陽能板、儲能電池與備用柴油發電機，災害時可維持72小時供電。

宜蘭大同鄉復興社區配備6.24kW太陽能板搭配9.5kWh儲能電池與3kW備用柴油發電機。

台南市太陽光電總裝置容量達901MW，每日可發約304萬度電，相當於20到30萬戶家庭一天的用電。

台南市太陽光電總裝置容量達901MW，每日可發約304萬度電。圖為屋頂型太陽光電。（資料照，台南市府提供）台南市太陽光電總裝置容量達901MW，每日可發約304萬度電。圖為屋頂型太陽光電。（資料照，台南市府提供）內政部消防署推動的韌性社區計畫已涵蓋13縣市、192處防災微電網。但預算規模有限，每兩年一個縣市只能選兩個社區。

台灣的電網必須被切分成更多元的小單元；如果我們能從小單元做起，連接起來量就看得到。

解決能源問題沒有單一解方，但若從民間與社區做起，國家就能專注更大的挑戰。

#2026台灣民防年會

黑熊學院》台灣若面臨「全面封鎖」撐不過兩週？2026台灣民防年會的能源韌性專題座談，黃品涵（左起）、趙家緯和呂采穎參與討論。（取自貼文）
本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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