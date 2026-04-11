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自由開講》清明過後談「鄭習會」 別忘中共詐騙史

2026/04/11 10:00

◎ 池明

清明時節雨紛紛，對曾在威權體制受教育的中生代台灣人而言，腦海中除了浮現家族掃墓的追思，更是將清明節與「先總統 蔣公逝世紀念日」強行綑綁的政治遺毒。「永懷領袖」的那段歲月，官方形塑蔣介石作為「民主長城」植入祭祖習俗。但被刻意淡化的，是當初國民政府如何因輕信中共的和平謊言，最終導致丟失江山、倉皇撤遷的慘敗史。

自由開講》清明過後談「鄭習會」 別忘中共詐騙史國民黨主席鄭麗文於4月2日上午率黨部主管到慈湖謁陵。（資料照）
隨著「鄭習會」（4/10）展開，國民黨再度擺出謀求和平的姿態，試圖與中共握手言歡。美麗島最新民調卻潑了盆冷水：鄭麗文的不信任度已飆升至54.6%，且台灣社會對共產黨反感度更衝上73.9%歷史新高。國民黨若要坐上談判桌，第一步並非準備「利多清單」，而應檢視抗共史，以及中共素來的誠信問題。

蔣介石與中共交手無數，從「聯俄容共」到國共對戰時墨跡未乾便被撕毀的《雙十協定》，三番兩次著了道，最終換得共產黨壯大與背信毀約。再者，近代「中英聯合聲明」承諾香港五十年不變，中國外交部竟翻臉說，聲明已是歷史文件。中共的誠信紀錄，可說始終是零。

當年蔣氏政權尚有百萬雄兵，尚且無法在談判桌上贏過共產黨的兩手策略；如今鄭麗文主席，在缺乏主權意識與國防後盾的前提下，竟試圖透過「鄭習會」換取虛幻的政治紅利，自認能開創和平新局，卻將黨史拋諸腦後。

「鄭習會」展開，國民黨主席鄭麗文（左）再度擺出謀求和平的姿態，試圖與中共總書記習近平（右）握手言歡。（取自新華社）「鄭習會」展開，國民黨主席鄭麗文（左）再度擺出謀求和平的姿態，試圖與中共總書記習近平（右）握手言歡。（取自新華社）蔣經國深知其父國共談判中遭遇的背信棄義，才痛定思痛喊出「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，若與共產黨政權談判，就是慢性自殺，難道國民黨全忘了？

歷史不會重演，但旋律往往驚人相似。電影《教父》馬龍白蘭度對艾爾帕西諾說：「記住！誰提議你去參加和談，誰就是叛徒，別忘了這點。」國民黨且捫心自問，是誰在歷史長河中一再被欺騙毀約、背後捅刀？

台灣人民更須清醒，唯有強化自主防衛能力、堅定民主團結，才不會被詐騙集團中共，其口蜜腹劍的和平承諾，斷送台灣先賢守護至今的家園。

（作者為教師）

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