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健康醫療網》控糖困難「陷情緒內耗」反釀惡循環！醫：糖尿病管理1觀念要先改

有患者容易緊張，空腹血糖長期偏高，經調整心態、不再全天緊盯血糖數值後，病況逐漸穩定。若擔心情緒變化對血糖的影響，她建議可透過血糖監測，了解是哪些情緒、什麼情況下造成血糖波動，同時要理解短期波動不代表長期失控，切勿過度焦慮，必要時可回診尋求醫療團隊協助。
健康醫療網

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2026/04/14 08:00

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馬文雅主任說明，罹患糖尿病，代表的是代謝效率因老化等原因變得效率不如過去，不是天塌了，也不是這輩子完了，透過生活調整與治療的及早介入，病情仍有改善或延緩的空間。（取自貼文）馬文雅主任說明，罹患糖尿病，代表的是代謝效率因老化等原因變得效率不如過去，不是天塌了，也不是這輩子完了，透過生活調整與治療的及早介入，病情仍有改善或延緩的空間。（取自貼文）根據2024年《台灣糖尿病年鑑》資料顯示，台灣糖尿病人口約245萬人，盛行率達11.2%，其中40歲以下年輕族群發病率5年內增加25%。多數人直覺認為飲食是影響血糖的主因，卻可能成為疾病管理的盲點！耕莘醫院新陳代謝內分泌科馬文雅主任指出，臨床上常有患者困惑「怎麼沒吃東西血糖也升高」，其實背後就與情緒起伏影響壓力荷爾蒙、引發血糖波動有關。糖尿病管理也要兼顧情緒健康，第一步就是放下「對疾病的恐懼」。

還沒吃血糖先飆　情緒也是影響因素

馬文雅主任說明，人體的血糖來源除了飲食，還包括由肝臟調節的葡萄糖。從演化角度來看，在壓力狀態下，壓力荷爾蒙會刺激肝臟釋放更多葡萄糖，為應對危機提供能量；但這一機制放在現代，就會出現患者還未進食，只因為情緒低落或睡眠不足等，血糖卻出現上升的情況。

「情緒低落時，想要進食放鬆是正常生理反應，但對糖尿病患者卻是一場拉鋸戰。」一方面想用食物安撫情緒，另一方面擔心影響血糖控制，放縱吃喝後又容易後悔與焦慮。長期下來，糖友容易陷入情緒內耗，有些人更對頻繁的回診、用藥、自我照護等感到厭倦與挫折，再加上生活中本就有的壓力堆疊，最終可能形成血糖控制不佳的惡性循環。

「應緊張的不緊張、無需緊張的太焦慮」　患者也呈兩極化

現代人人手一機，衛教資訊越來越隨手可得，臨床觀察患者反應卻呈兩極分化。馬文雅主任指出，醫療端經常強調血糖控制，以及提醒糖尿病惡化的可能結果，本意是希望血糖進步空間較大的患者多注意。結果看似繁瑣的疾病管理和對未來的恐懼，使得部分患者選擇逃避，也有人缺乏自覺、忽視病情，最後均加速疾病進程。

「就像老師在台前提醒要注意學業，結果翹課的還在外面玩，坐在第一排的學生卻嚇得不行，以為自己要被當。」同樣一套衛教資訊，聽在本就自律、健康意識高的族群耳裡，反倒釀成過度焦慮。加上AI逐漸普及，部分民眾遇到身體變化習慣先問AI，卻因AI的回應放大了對風險的想像。其中「糖尿病前期」在醫學定義上為血糖數值接近診斷標準，但尚未確診的高風險群，常被誤解為與早期癌症概念相似，有人因此嚴格鞭策自己控糖，還沒罹病卻已過上患者般的生活，結果在長期壓力影響下，進入糖尿病的風險可能增加。「我個人臨床觀察發現，近幾年類似情況有增加趨勢。」

以恐懼驅動改變難持久　翻轉疾病觀念從「愛」出發

要改善糖尿病管理，第一步要先將糖尿病去污名化。馬文雅主任說明，罹患糖尿病，代表的是代謝效率因老化等原因變得效率不如過去，不是天塌了，也不是這輩子完了，透過生活調整與治療的及早介入，病情仍有改善或延緩的空間。

她指出，若把自己對洗腎、失明或截肢等的「恐懼」當作動力，勉強改變往往難以長久維持。臨床上會引導患者思考「心臟停止跳動前，想要完成什麼事」，以「珍惜身體」的角度出發，透過調整飲食、規律運動、充足休息、積極治療等，目標為讓身體各器官陪自己更久，保有行動力與生活品質。「如果想要到處走跳，現在可能需要犧牲一些享樂來做交換，也許有些不方便，但可能可以避免未來的大麻煩。」

有需求應與醫師討論　保持情緒穩定就是在控糖！

馬文雅主任舉例，有患者容易緊張，空腹血糖長期偏高，經調整心態、不再全天緊盯血糖數值後，病況逐漸穩定。若擔心情緒變化對血糖的影響，她建議可透過血糖監測，了解是哪些情緒、什麼情況下造成血糖波動，同時要理解短期波動不代表長期失控，切勿過度焦慮，必要時可回診尋求醫療團隊協助。

現代治療也正朝向「以病人為中心」，例如患者偶爾想攝取甜食，應向醫師提出，評估是否可以透過調整藥物或增加運動量取得平衡；若對長期用藥有疑慮，也應與醫療團隊討論，重點是「治療不中斷」。她形容，醫師是「翻譯身體語言的人」，協助患者理解身體發出的訊號，並決定自己接下來的對策。改變看待疾病的方式，糖尿病也可以是生活的其中一部分。「光是保持穩定情緒、舒緩壓力、減少壓力荷爾蒙，本身就是血糖管理的重要一環。」光是保持穩定情緒、舒緩壓力、減少壓力荷爾蒙，本身就是血糖管理的重要一環。（取自貼文）光是保持穩定情緒、舒緩壓力、減少壓力荷爾蒙，本身就是血糖管理的重要一環。（取自貼文）

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導控糖困難「陷情緒內耗」反釀惡循環！醫：糖尿病管理1觀念要先改

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