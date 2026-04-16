自由開講》住宅三法牽動全民命脈 立法院應擱置爭議優先審議

◎ 沈士閎

臺灣城市正面臨嚴峻的考驗。二〇二六年待議之「住宅三法」修正案，涵蓋《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《租賃住宅市場發展及管理條例》與《都市更新條例》，直接關乎人民生命財產與基本生存尊嚴，立法院各黨派務必體認其急迫性，列為首要審議法案。

過往危老重建常受限於產權整合困難及容積獎勵時效，本次《危老條例》修法核心在於提供務實誘因並簡化行政程序，加速汰換具潛在危險的建築。（資料照）





臺灣位處地震帶，頻繁震災考驗高齡建築的防禦力。過往危老重建常受限於產權整合困難及容積獎勵時效，本次《危老條例》修法核心在於提供務實誘因並簡化行政程序，加速汰換具潛在危險的建築。社會必須正視眾多長者受困於結構脆弱且缺乏電梯的舊公寓，晚年生活失去尊嚴的事實。解除空間禁錮刻不容緩，立院若繼續延宕，等同置民眾生命於險境。

龐大的租屋族群同樣面臨深沉的無力感。《租賃專法》之修正為健全市場、保障租賃權的關鍵。長期以來，租客面對不合理調租、苛扣押金時往往處於弱勢。此次修法旨在建立公平的契約規範，引導市場走向透明法制化，以確保尚未擁有產權的公民皆能在租賃居所獲得安寧，大幅減輕青年世代的居住焦慮，穩固社會基礎。

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相較於危老重建針對個別建物的改善，《都更條例》修法則為城市機能的「體質調理」。（資料照）

相較於危老重建針對個別建物的改善，《都更條例》修法則為城市機能的「體質調理」。都市更新長期因利益分配爭議及冗長審查等問題，步履維艱，本次修正試圖在公共利益與私有財產間尋求平衡，透過法規明確化降低整合不確定性，賦予公權力於合理條件下積極介入的空間。都市更新能為老舊街區注入活水，帶動居住品質升級，直接關乎國家總體競爭力。

住宅三法之修訂，牽動全國社會每一根神經，居住正義不應淪為口號，應該化為實際行動。立法院肩負回應民意之重任，朝野政黨應放下政治算計，展現為民為國的高度智慧及執行力。盡速將住宅三法排入優先審議，方能奠定堅實的民生基礎，讓全體國民皆能擁有安全穩固的家。

（作者為律師、作家）

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