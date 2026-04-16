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自由開講》住宅三法牽動全民命脈 立法院應擱置爭議優先審議

2026/04/16 11:00

◎ 沈士閎

臺灣城市正面臨嚴峻的考驗。二〇二六年待議之「住宅三法」修正案，涵蓋《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《租賃住宅市場發展及管理條例》與《都市更新條例》，直接關乎人民生命財產與基本生存尊嚴，立法院各黨派務必體認其急迫性，列為首要審議法案。

自由開講》住宅三法牽動全民命脈 立法院應擱置爭議優先審議過往危老重建常受限於產權整合困難及容積獎勵時效，本次《危老條例》修法核心在於提供務實誘因並簡化行政程序，加速汰換具潛在危險的建築。（資料照）


臺灣位處地震帶，頻繁震災考驗高齡建築的防禦力。過往危老重建常受限於產權整合困難及容積獎勵時效，本次《危老條例》修法核心在於提供務實誘因並簡化行政程序，加速汰換具潛在危險的建築。社會必須正視眾多長者受困於結構脆弱且缺乏電梯的舊公寓，晚年生活失去尊嚴的事實。解除空間禁錮刻不容緩，立院若繼續延宕，等同置民眾生命於險境。

龐大的租屋族群同樣面臨深沉的無力感。《租賃專法》之修正為健全市場、保障租賃權的關鍵。長期以來，租客面對不合理調租、苛扣押金時往往處於弱勢。此次修法旨在建立公平的契約規範，引導市場走向透明法制化，以確保尚未擁有產權的公民皆能在租賃居所獲得安寧，大幅減輕青年世代的居住焦慮，穩固社會基礎。

自由開講》住宅三法牽動全民命脈 立法院應擱置爭議優先審議相較於危老重建針對個別建物的改善，《都更條例》修法則為城市機能的「體質調理」。（資料照）
相較於危老重建針對個別建物的改善，《都更條例》修法則為城市機能的「體質調理」。都市更新長期因利益分配爭議及冗長審查等問題，步履維艱，本次修正試圖在公共利益與私有財產間尋求平衡，透過法規明確化降低整合不確定性，賦予公權力於合理條件下積極介入的空間。都市更新能為老舊街區注入活水，帶動居住品質升級，直接關乎國家總體競爭力。

住宅三法之修訂，牽動全國社會每一根神經，居住正義不應淪為口號，應該化為實際行動。立法院肩負回應民意之重任，朝野政黨應放下政治算計，展現為民為國的高度智慧及執行力。盡速將住宅三法排入優先審議，方能奠定堅實的民生基礎，讓全體國民皆能擁有安全穩固的家。

（作者為律師、作家）

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