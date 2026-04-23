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自由開講》台捷合作不只貿易：AI與半導體鏈結的下一步

2026/04/23 14:00

◎ 鄭宗宜

還記得那張2024年12強交流賽的舊照，看見捷克人的「友台情誼」，捷克球員Marek Chlup身披中華民國國旗進場，台灣隊長陳傑憲則披上捷克國旗。那一幕之所以動人，不只是球場上的風度，而是捷克人民用最直接的方式，表達了對台灣人的善意與尊重。國與國之間，能走得長遠，從來不只靠經貿利益與外交辭令，也靠彼此能看見對方的真誠共好。

有網友分享捷克球員昔日身披台灣國旗的畫面，引發熱烈討論。（資料照，圖翻攝自X）有網友分享捷克球員昔日身披台灣國旗的畫面，引發熱烈討論。（資料照，圖翻攝自X）四月初，筆者受邀赴捷克布爾諾科技大學參與人工智慧晶片研討會（ Artificial Intelligence on Chip Workshop ），與捷克產官學研交流後更深刻認知到：台捷合作不能只看重貿易買賣，雖然能有生意往來，但面對國際地緣政治風雲變幻的此刻，卻是還不夠。捷克是歐盟成員，擁有良好汽車產業、軍工、精密加工與工程人才基礎；台灣則具備半導體、電子製造與AI伺服器的完整能力，二者高度互補。而當下真正需要推動的，是讓歐洲在汽車與科技產業終端產品與品牌面優勢，接上台灣的先進晶片、關鍵零組件、系統整合與AI算力能量，走向共同研發、共同設計、共同製造的韌性連結。

這樣的發展趨勢，並非空中樓閣。歐盟《晶片法》目標是到二〇三〇年把歐洲半導體全球市占提升到兩成，並以超過四百三十億歐元公共投資帶動發展；今年又提出 InvestAI，欲動員兩千億歐元投入人工智慧。而且，歐盟仍是全球最重要的經濟板塊之一，對台商而言，從捷克、波蘭到烏克蘭，中東歐不是邊陲，而是下一個值得深耕的大市場。

據國際媒體報導，去年波蘭已是台灣無人機最大買家，占出口近六成；圖為無人機展示。（資料照）據國際媒體報導，去年波蘭已是台灣無人機最大買家，占出口近六成；圖為無人機展示。（資料照）波蘭台灣關係近期也快速加溫，去年被國際媒體報導，已是台灣無人機最大買家，占出口近六成，說明中東歐對台灣技術的需求確實存在；但若合作只停在馬達、電池與模組採購，而非再往更高階的系統整合與半導體合作前進，就非常可惜！

而在捷克，這種模式也正好提供另一條更好的可能模式：從未來移動、無人機、醫療、機器人到智慧製造，台捷雙邊可以把產品需求、技術驗證與晶片能力接起來，成為彼此的完美夥伴。這也是今年捷克投資局攜手新東向聯盟在 2026年5月18日至22日 舉行的Czech Semicon Days，更強調以Future Mobility為延伸主軸的原因。

真心建議，當前台灣應在中東歐推動更具建設性的AI科技外交。短期內，擴大台捷在AI、醫療、機器人、無人機等產學研領域的合作交流；中期則推動雙邊共建AI資料中心及產業合作運用，讓算力成為雙邊共同研發的基礎；長期更應思考擴大鼓勵台商，在捷克落地，形成台灣與歐洲民主夥伴共榮共好的產業聚落典範案例。

台灣不只要做供應商，更應成為能與友邦一起升級、一起成長的合作夥伴。台捷這條路已經走了二十多年，但是我們彼此越來越好，也相信未來將會屬於做好準備的我們！真心期盼，歡迎更多台灣夥伴五月下旬一起到布拉格參加參加「捷克半導體日」！

（作者為台灣新東向全球產學研聯盟協進會秘書長、IC設計公司執行長、企管博士候選人）

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