自由開講》支持核二核三重啟評估 回到科學與能源治理正途！

◎ 宗正直言集

面對核二、核三是否重啟，台灣社會最需要的，不是再次陷入「擁核」與「反核」的二分法對立，而是回到科學、法制與治理能力本身。對一個高度依賴外部能源、同時承擔全球半導體與 AI供應鏈關鍵角色的台灣而言，能源問題早已不是單純的政策偏好，而是攸關產業競爭力、民生穩定與國家韌性的戰略課題。賴清德總統甫於近日明確表示，核電重啟評估必須建立在「核安、核廢、社會共識」三項前提上；行政院也強調，對核能議題將在核安、核廢與社會共識前提下採取開放態度，並持續兼顧穩定供電與能源轉型。這不是草率轉向，而是將高度爭議的能源議題，重新拉回制度、專業與公共治理的軌道。

總統賴清德鬆口要評估核二、核三廠重啟。圖為核三廠。（資料照）正因如此，高度支持府院在此時展開核二、核三重啟評估，也認同前經濟部長郭智輝所強調的方向：在全球科技競爭與地緣政治震盪之下，台灣不能再用過去的二分法思維處理未來的能源問題。因為今天的能源，已不只是工業發展的支撐條件，更是數位主權、產業升級與國家生存能力的一部分。當政策環境、國際局勢與產業結構都已改變，一個負責任的政府，本來就應該保留選項、重新評估，而不是被僵化口號綁住手腳。郭智輝所說，重啟核二、核三的評估，是台灣在全球科技競爭與地緣政治震盪下「最為理性且必要的抉擇」，正點出了此刻台灣能源政策討論最迫切的當務之急。

這樣的調整並非沒有國際現實支撐。

國際能源總署（IEA）最新《Energy and AI》報告指出，全球資料中心用電到2030年將增加到約945TWh，較2024年約415TWh 幾乎翻倍；從2024到2030年，資料中心用電增速將超過其他部門總體用電增速的四倍，而AI正是最重要的驅動力量之一。IEA 並指出，在美國，資料中心將占到2030年前電力需求增量的近一半。換言之，AI並不是抽象的新科技趨勢，而是正在重塑各國電力系統、產業布局與能源安全邏輯的現實力量。對台灣這樣以半導體、電子製造與高科技出口為核心的經濟體而言，穩定供電已不只是民生服務，而是能否承接下一波全球產業分工的前提。

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為AI和雲端運算提供動力的資料中心耗能龐大，科技巨頭擴大使用核電，確保能源供應。（歐新社檔案照）台灣尤其不能低估這項壓力。官方能源統計顯示，2023年台灣進口能源依存度高達96.19%。這意味著，台灣在地緣政治緊張、海運風險升高、國際燃料價格波動時，先天上就比多數國家更脆弱。也就是說，能源韌性對台灣而言從來不是抽象口號，而是關乎製造業投資、民生穩定與國安承受力的現實條件。當全球都在爭奪AI算力、先進製造與資料中心落地機會時，若台灣無法提供穩定、可預期、具韌性的能源環境，失去的將不只是幾個投資案，而可能是整體科技島的戰略位置。

更值得重視的是，國際主要經濟體已經開始把核能重新納入能源治理選項。IEA在2025年核能報告中明確指出，全球核電發電量預計於2025年創下歷史新高，背後推力包括電力需求成長、能源安全考量，以及資料中心與AI帶來的新型負載壓力。報告也提到，已有超過40個國家規劃擴大核能角色，許多小型模組化反應爐（SMR）設計正在發展中，首批商轉案預計在2030年前後出現。這說明核能不再只是上一個世代的爭議遺產，而是正重新進入先進國家的戰略工具箱。

當然，支持重啟評估，絕不等於忽視風險。

台灣能源仰賴進口，在地緣政治緊張、海運風險升高、國際燃料價格波動時，先天上就比多數國家更脆弱。（路透檔案照）核安、核廢、退役成本與社會信任，都必須被嚴肅面對。但我們也必須誠實承認，任何重大技術都伴隨風險。開車有風險，高鐵有風險，航空、橋梁、電網與化工設施同樣都有風險；若因為存在事故可能，就否定整個技術體系，那麼現代社會根本無法前進。真正的問題從來不是「有沒有風險」，而是「有沒有足夠的治理能力去管理風險」。核能亦然。巨大的力量，必須對應巨大的治理能力；成熟國家的責任，不是停留在情緒式否定，而是以更高標準的工程、法規、監管與透明機制，將風險控制在可檢驗、可監督、可承受的範圍內。這也正是賴總統所強調「核安、核廢、社會共識」三原則缺一不可的深意所在。

古希臘哲學家亞里斯多德在《尼各馬可倫理學》中談勇氣時說過：“Courage is the mean with respect to things that inspire confidence or fear.” 勇氣不是魯莽，也不是退縮，而是在恐懼與信心之間取得合宜的判斷與節制。這句話對今日台灣的核能討論格外有啟發：真正成熟的公共決策，不是因為看見風險就全面拒絕，也不是因為追求發展就盲目冒進，而是在理解風險之後，仍能以理性、節制與責任作出判斷。這正是科學治理的精神，也是民主社會面對重大技術議題時應有的成熟態度。

賴清德總統強調核二和核三重啟，「核安、核廢、社會共識」三原則缺一不可。（資料照）同樣值得借鏡的，還有德裔美籍哲學家漢斯・約納斯，《史丹佛哲學百科全書，Stanford Encyclopedia of Philosophy》對其思想的整理指出，約納斯強調：在現代技術時代，責任必須成為倫理的中心，因為人類第一次擁有了足以毀傷地球與人類未來的力量。這句提醒的意義在於，巨大的力量固然必須使人心存敬畏，但敬畏不等於遠離，更不等於拒絕理解與治理；真正關鍵的，是我們是否有足夠成熟的制度、專業與公共監督能力，去接近它、管理它，並使它服務於整體社會利益。放在核能議題上，這正是台灣此刻最需要建立的思維。

因此，今天真正值得支持的，不只是核二、核三重啟評估本身，而是府院願意把爭議重新帶回科學、法制與治理的正軌。台灣不僅應審慎檢視既有核電的可行性，也應同步投入新一代核能、小型模組化反應爐、安全監測、核廢處置、退役工程與跨域人才培養。國際原子能總署（IAEA）近年持續強調，核能體系若要安全且可持續，核知識管理、教育訓練與人力發展是關鍵基礎。若台灣要在AI時代維持科技島的地位，就不能只在政治攻防中表態，而必須在技術、制度與人才上提早布局。

要想發展核電，便不可忽視核安問題與後續核廢料的處置。（彭博檔案照）也正因如此，郭智輝前部長所指出，重啟核二、核三的評估，是台灣在全球科技競爭與地緣政治震盪下「最為理性且必要的抉擇」，這句話真正可貴之處，不僅在於政策判斷本身，更在於它展現了一種面對現實、承擔責任的勇氣。這不是為了迎合任何立場，也不是為了否定過去，而是基於對國家未來、產業韌性與人民穩定生活的深切責任，所作出的務實思考與道德選擇。我們也應再次感謝郭部長，這位原本來自企業界、長年深耕產業現場的領導者，在公部門任職期間，始終展現出難能可貴的勇氣、操守與道德理想。

事實上，台灣的未來，本來就需要更多這樣的人才願意走入公共事務。賴清德總統原本是醫師出身；行政院長卓榮泰具有法律專業背景；郭智輝前部長則來自企業與產業界。

前經濟部長郭智輝指出，重啟核二、核三的評估，是台灣在全球科技競爭與地緣政治震盪下「最為理性且必要的抉擇」。（資料照）三人雖來自不同領域，卻共同說明了一個道理：真正能讓公部門做得更好、讓國家治理更進步的，往往正是那些在社會上已證明自己有能力、有專業、有操守、也有願景的人，願意在關鍵時刻放下個人得失，投入國家與人民的事。台灣若要在AI時代、地緣政治重組與全球產業重構的浪潮中站穩腳步，就更需要有更多像這樣的社會領袖，願意從醫界、法界、產業界、科技界走入政府，將其專業、經驗與理想帶入制度之中，共同承擔改變台灣未來的責任。當世界已在改變，台灣此刻最不能缺少的，正是這種回到科學、尊重專業、直面挑戰的勇氣。

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

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