自由開講》中東戰火給台灣的三堂課

◎ 廖明輝

美國總統川普近日揚言，若伊朗不在四十八小時內讓荷姆茲海峽恢復通行，地獄般的打擊就會降臨伊朗。這句話之所以令全球神經緊繃，不只是因為美伊衝突可能再升高，更因為它揭開化石燃料仍是當前世界經濟命脈，誰能夠掐住能源通道，誰就握有放大戰爭、物價與政治恐慌能力的殘酷現實。荷姆茲海峽平均承載約全球兩成石油消費量，是全球最敏感能源咽喉之一；如今的衝突已讓大量船舶避開通行，國際油市與供應鏈震盪也已開始外溢到全世界造成物價上漲。

對台灣而言，這不是遙遠的中東新聞，而是一堂活生生的國安課。國防部已宣布漢光四十二號電腦兵推將自四月十一日起進行十四天十三夜推演，重點包括灰色地帶襲擾、由演轉戰、分散指管、跨區兵力部署、聯合火力協調與全社會防衛韌性。提醒我們真正的威脅從來不只是一枚飛彈或一場登陸，而是敵人在開戰前先切斷能源、通信、物流與社會心理穩定。若考慮中國對台灣持續施加的各式恫嚇，那麼台灣要面對的不只是軍事打擊，更是失去電、失去油、失去市場信心的複合式戰爭。

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國防部近日宣布，國軍「漢光四十二號」電腦兵推於4月11日至24日舉行。圖為作計室聯合作戰處處長董冀星少將回應媒體提問。（資料照） 伊朗戰爭揭示的第一個教訓是化石燃料、脆弱性與權力之間始終存在於同一條鎖鏈。

能源依賴越高，國家越容易被海峽、油輪、管線與保費綁架；而依賴進口的經濟體，最怕的不是單純油價上漲，而是價格波動與實體短缺同時發生。由於我國能源供給，進口能源占比達九五．八％；去年台電系統發電結構，火力仍占八成以上，其中燃氣就達五成三。代表只要外部海運遭擾動，能源風險很快就會轉成電價、運價、物價與產業成本壓力。

第二個教訓是能源轉型不只是減碳議題更是地緣政治重組。

國際能源總署指出在當前動盪世界中，能源安全已成為經濟與國安核心，傳統燃料供應風險之外，關鍵礦物、電網韌性與電力系統本身也成為新戰略競逐場域。換言之，世界不是從舊能源平順走向新能源秩序，而是在兩種體系重疊之間進入混亂地帶。台灣若要降低被脅迫風險，不能只談口號式淨零，而必須把再生能源、儲能、電網分散化、需求管理、戰時備援與關鍵礦物供應，視為同一套韌性工程。

第三個教訓是氣候變遷正在把這種脆弱性全面放大。

世界氣象組織指出，二○一五到二○二五是有紀錄以來最熱十一年，二○二五年全球均溫約較工業化前高出一．四四度，極端高溫、暴雨與颱風已持續衝擊糧食、健康與經濟活動。未來的世界不是先處理完戰爭再來處理氣候，而是戰爭、能源短缺與極端氣候會交錯發生。台灣面對的挑戰不只是會不會被封鎖，而是同一時間可能遭遇海運受阻、夏季尖峰用電、極端高溫、糧食價格上揚與社會焦慮的同時共振與放大。

台電系統發電結構，火力仍占八成以上。圖為台中火力發電廠。（資料照）





台灣從中東戰火可學到的是面對大國威脅，我們既要強化嚇阻，也要強化韌性；既要有飛彈與兵推，也要有分散電網、戰略儲備、能源多元、民生配給演練與社會溝通。中東戰火告訴全世界，化石燃料時代的權力仍在製造衝突；而台灣若想在風暴中站穩，就必須把國防、能源與氣候治理，當成同一場生存保衛戰來部署並認真演練。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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