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自由開講》監院、中選會人事僵局 誰在讓制度空轉？

2026/04/10 15:30

◎ 陳言

監察院要不要廢，可以討論；但在修憲完成之前，它就是憲法明定的機關，不能因政治好惡就任其停擺。第六屆監察委員任期將於今年七月底屆滿，總統府函請政黨推薦人選，在野黨卻相繼表態不推薦。這已不只是策略選擇，而是是否放任憲政機關走向空轉的關鍵時刻。

有人認為，過去也曾一度沒有監委，國家仍能運作。但這種說法忽略憲法的基本要求。依司法院釋字第632號，監察院為憲法機關，總統應提名、立法院應行使同意權；任何一方消極不作為，致機關無法運作，均非憲法所容許。制度可以被批評，但不能被怠置；改革可以推動，但不能先讓制度停擺。

監察院為憲法機關，總統應提名、立法院應行使同意權；任何一方消極不作為，致機關無法運作，均非憲法所容許。（資料照）監察院為憲法機關，總統應提名、立法院應行使同意權；任何一方消極不作為，致機關無法運作，均非憲法所容許。（資料照） 不可否認，監察院近年爭議不斷，院長長期請假、監委公務車事件延燒，社會觀感不佳，「廢監院」聲浪因此升高。但正因制度備受質疑，更應透過修憲或制度改革解決，而非在現行體制下放任其失能。制度可以改，但未改之前，仍須維持運作，這是法治國最基本的要求。

問題在於，在野黨的作法已使情勢更加惡化

特別是主張維持監察院的政黨，卻選擇不推薦人選，等同一方面承認制度存在，另一方面又拒絕承擔制度運作的責任。這種「承認制度、卻拒絕補實人事」的態度，已成為制度空轉的主要推力。不能一邊批評制度失靈，一邊又拒絕參與制度運作，最後再將後果歸咎他人。

總統府若能更清楚說明推薦名額與審薦程序，將有助於降低疑慮、促進合作；惟程序不足，並不足以合理化全面不推薦的決定。人事提名關乎機關存續，其重要性遠高於一般政治攻防。

同樣的問題，也反映在中選會人事案。行政院先前納入政黨推薦，試圖維持制度平衡，但立法院審查結果明顯失衡，僅通過在野推薦人選，難謂展現合作誠意。在此情況下，行政院對後續程序採取審慎態度，尚可理解；惟人事任命既已完成同意程序，原則上仍應依法處理，避免制度長期停滯，亦不宜使機關運作久陷僵局。

問題的核心，固然不在單一政黨，但在野黨以不推薦作為政治表態，已成為制度空轉的主要推力；行政部門以程序回應政治壓力，亦屬可理解之制度反應。雙方互動之下，憲政機關逐步陷入失能。這不是權力制衡，而是制度內耗。

中選會人事同意權案記名投票結果，除主委被提名人游盈隆外，僅在野黨推薦委員人選過關。 （資料照）中選會人事同意權案記名投票結果，除主委被提名人游盈隆外，僅在野黨推薦委員人選過關。 （資料照） 若未來社會確實走向修憲廢監院，自可進一步討論監察權如何分工，例如部分職權回歸立法院，或透過其他機制承接。但在修憲尚未完成之前，維持現行機關正常運作，仍是不可迴避的憲政責任。

民主政治難免衝突，但衝突不應以制度停擺為代價。人事同意權不是政治表態工具，而是憲法賦予的責任機制；任命程序也不應淪為政治博弈的籌碼。當「不推薦」與「延任命」逐漸常態化，真正被侵蝕的，將是法治國最基本的穩定性。

人事僵局，表面是政治對立，實質是制度考驗

制度可以改革，政治可以競爭，但在此之前，尤其握有國會多數的在野黨，更無從迴避維繫制度運作的憲政責任。否則，受傷的將不只是個別機關，而是整個國家的制度根基。

（作者為文字工作者）

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