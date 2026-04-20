自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「吉祥物型市長」蔣萬安靠什麼勝選

2026/04/20 10:30

◎ 焦面琵鷺

近來綠營對台北市長人選的焦慮感愈發強烈，整體氛圍偏向悲觀，於是許多人不免納悶：蔣萬安到底強在哪？

其實，蔣萬安從政以來，始終持之以恆地只做好兩件事：一是讓支持者相信他能贏；二是讓多數人不討厭他。

蔣萬安從政以來，始終持之以恆地只做好兩件事：一是讓支持者相信他能贏；二是讓多數人不討厭他。（資料照）蔣萬安從政以來，始終持之以恆地只做好兩件事：一是讓支持者相信他能贏；二是讓多數人不討厭他。（資料照） 選舉從來不是課本上寫的「選賢與能」的純理性行為。

本質上，選舉就是一場情緒競逐，最終決定勝負的關鍵，不是誰能獲得最多肯定與支持，而是誰能讓多數人「不討厭」。

2022年首都選戰中，我主跑黃珊珊、代線蔣萬安、專訪陳時中。黃珊珊身為資深議員並曾任副市長，對市政最為熟稔；陳時中雖對細節掌握較少，但具備紮實行政經驗，在執行面顯得相對周全務實；而蔣萬安雖為台北市立委，但無論公開或私下交流，都感覺他對市政掌握不足、執行力不明確，講的都是虛無飄渺的漂亮話。

平心而論，當時第一線記者多半認為，蔣萬安是三人中，最不夠格當市長的候選人，但也是幾乎所有記者都認為，蔣萬安必定當選。

黃珊珊身為資深議員並曾任副市長，對市政最為熟稔。（資料照）黃珊珊身為資深議員並曾任副市長，對市政最為熟稔。（資料照）衛福部前部長陳時中具備紮實行政經驗，在執行面顯得相對周全務實。 （資料照）衛福部前部長陳時中具備紮實行政經驗，在執行面顯得相對周全務實。 （資料照）若去問選民喜歡蔣萬安什麼，十之八九說不出具體政績，往往只是「感覺不差」；反過來說，即便不喜歡，也很難到「討厭」的程度。

就是這種詭異的模糊，成為蔣萬安獨有的勝利模式，進而形塑了他的施政心態：在做任何決策之前，優先思考的不是「能為台北加多少分」，而是先計算「會讓自己扣多少分」，因此，他傾向避免觸碰結構性市政難題，而是不斷以「福利政策」累積政績。

蔣萬安透過不斷撒幣的補貼與福利，即便加分有限，至少不會引發反感；而「撒幣政策」的必然好處，是能在受惠族群上收穫這項政策的高滿意度，就像餐廳在你入座時先招待一份和牛，再請你給五星評價，透過這種模式，累積施政聲量與好評。

當然，他也很清楚這種模式的缺點，是容易被批評「軟弱、缺乏魄力」，因此蔣萬安也曾嘗試建立作為市長的強勢一面，最代表性的就是拆除公館圓環，但當反彈超乎預期、自己無力政策辯護時，就會看到他在此議題上開始跳針與神隱。

蔣萬安任內最重大的兩次危機，分別是剴剴兒虐案與寶林茶室中毒案。這兩起事件都會直接衝擊他苦心塑造的「三寶爸」市長人設，而且突發事件，更會明顯暴露蔣萬安面對緊急危機的手足無措，從他當時的應對來看，也堪稱是政治公關的災難，但最終卻未對他本人造成嚴重損傷。

台北市信義區「寶林茶室」食物中毒案，是蔣萬安任內的重大危機。（資料照）台北市信義區「寶林茶室」食物中毒案，是蔣萬安任內的重大危機。（資料照） 原因之一，固然在於國民黨台北市黨部與諸多議員戮力指揮北市府的局處滅火，避免向上延燒；但更關鍵的是，蔣萬安第一步就是先將事件「個案化」，避免上升至制度檢討，如此不僅可以將焦點轉移至個別加害者，也能避免自己背負太過沉重的政治責任，還能避免觸動既有利益結構。個案化還有個關鍵好處，許多選民的憤怒情緒，會集中在加害者的可惡行為，不會上綱至蔣萬安本人，也有支持者可幫緩頰此「罪不及市長」。

但作為一位領導者，沒有修正制度的魄力、沒有被討厭的勇氣，對於城市或國家而言都是很危險的事。

在太平時期，蔣萬安可以勝任討喜的「吉祥物型市長」；但當城市面對真正的大型危機，例如突如其來的疫情等重大危難時，你敢不敢把身家性命託付給蔣萬安？

（作者為前北市府員工、文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書