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自由開講》林郁婷不是被發現有問題 而是被「拿來當問題」

2026/04/17 09:00

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

林郁婷最近又站上頒獎台了。她在蒙古舉行的亞洲拳擊錦標賽拿下銅牌，這不只是她重返國際賽場的重要一站，更是轉戰女子60公斤級後，重新把自己推回高強度競爭的開始。經歷長時間的國際賽空窗，她沒有退縮，沒有躲開，反而選擇迎上去。光是這一點，就已經夠讓人敬佩。

林郁婷在蒙古舉行的亞洲拳擊錦標賽拿下銅牌。（法新社檔案照）林郁婷在蒙古舉行的亞洲拳擊錦標賽拿下銅牌。（法新社檔案照）可也正是在這種時候，圍繞她的流言又會被重新點燃。每次看到這裡，真的會讓人有一種不吐不快的憤怒：她到底做錯了什麼？她明明只是站上場、做好一個選手該做的事，為什麼總有人非得把她重新拖回那些早該被結束的爭議裡？

答案其實很刺耳。她不是被發現有問題，而是被拿來當問題。她被盯上，從來不是因為她不夠資格，而是因為她夠強、夠醒目、夠有代表性，也因此足夠被拿來炒作、被拿來消費、被拿來製造話題。

真正讓人難受的，不只是那些流言本身，而是這整件事從頭到尾都不公平。明明相關程序早就指出，她可以參賽；明明主事單位自己的公信力都出了問題；明明最該被檢討的是那些模糊規則、失序的機制，最後被反覆放到放大鏡下檢查的，卻還是她這個站在場上流血流汗的人

很多人根本不是真的在乎公平。他們在乎的是情緒、立場、流量，還有把一個活生生的人推到輿論中央之後，可以收割多少注意力。（資料照，114年全運會提供）很多人根本不是真的在乎公平。他們在乎的是情緒、立場、流量，還有把一個活生生的人推到輿論中央之後，可以收割多少注意力。（資料照，114年全運會提供）更讓人看不下去的是，很多人根本不是真的在乎公平。他們在乎的是情緒、立場、流量，還有把一個活生生的人推到輿論中央之後，可以收割多少注意力。嘴上說是維護競技，實際上卻是在消費一位選手，把她的努力、她的訓練、她的比賽，全都壓縮成一個方便吵架的標籤。這不是公平，這是殘忍。

所以我想說的其實很簡單。林郁婷真正讓人敬佩的，不只是她拿過金牌，不只是她又站上頒獎台，而是她在這麼多噪音、惡意與誤解之下，還是沒有讓這些東西定義自己。她還是回到訓練，回到量級調整，回到比賽，回到她真正相信的路上。這種沉默而堅定的撐住，比任何一句口號都更有力量。

一個成熟的體育環境，不該要求一位運動員一次又一次用獎牌替自己辯護，更不該讓她用勝利去換回本來就不該被奪走的尊重。真正該被追問的，從來不是林郁婷，而是那些靠著模糊規則傷害別人，卻始終不用負責的人。

她不需要再用金牌證明什麼。

她早就值得被尊重。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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