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自由開講》不求最強，但求「必在」 經國號升級的韌性哲學

2026/04/16 13:30

◎ 張厚光

長期以來，輿論對於漢翔F-CK-1（IDF）經國號戰機「翔昇三號」性能升級的討論，多聚焦於能否抗衡對手新一代戰機。然而，這種單兵對決的觀點，已難以解釋現代高強度、高消耗的戰爭本質。事實上，IDF升級的真正意義不在於追求「更強」，而在於確保「活下來」，並成為台灣防空體系中那顆最難被拔除的釘子。

戰場生存：從「單打獨鬥」到「網絡節點」

IDF升級的真正意義不在於追求「更強」，而在於確保「活下來」；圖為IDF戰機掛載編號AX-006的空射型雄三測試彈（紅框處）。（資料照，圖由「IDF 經國號」軍事網路社群授權提供）IDF升級的真正意義不在於追求「更強」，而在於確保「活下來」；圖為IDF戰機掛載編號AX-006的空射型雄三測試彈（紅框處）。（資料照，圖由「IDF 經國號」軍事網路社群授權提供）在現代電戰壓制與飽和攻擊的環境下，戰機若無法與整體戰場環境同步，開戰瞬間就會淪為致盲的飛棺。此次規畫的AESA雷達與數據鏈升級，本質是讓IDF換上一雙「數位眼」

這並非單純提升探測距離，而是讓IDF重新接入國軍整體的戰術資訊網路（Data Link）。在未來戰場，單機性能固然重要，但能否在資訊干擾中「看得到、連得上、不盲飛」，才是決定生存的底線。唯有活下來，才有機會將獲取的感測數據分享給地對空飛彈部隊或其他友機，形成多層次的防衛韌性。

策略轉型：昂貴目標與低廉威脅的博弈

當前戰場另一大挑戰是「成本不對稱」。當廉價無人機與巡弋飛彈充斥空域，若我們被迫以高價的F-16V或幻象 2000消耗昂貴的中長程飛彈，將迅速陷入後勤與財政枯竭。

IDF若能藉由升級，整合更具成本效益的打擊手段，其角色將從「高價值攔截機」轉化為「戰場節奏維持者」。它不需要在第一線與敵方隱形戰機搏命，但它必須在高端戰力接戰之餘，負責清理戰場中的廉價威脅，確保後方的基礎設施與防空缺口不被消耗戰拖垮。

核心價值：唯一「完全可控」的戰略資產

F-16V雖強，但其軟體升級、系統參數乃至任務掛載，皆受制於美方政策與原廠時程。（資料照）F-16V雖強，但其軟體升級、系統參數乃至任務掛載，皆受制於美方政策與原廠時程。（資料照）最關鍵的一點，在於IDF是台灣唯一具備完全自主整合權的戰機。F-16V雖強，但其軟體升級、系統參數乃至任務掛載，皆受制於美方政策與原廠時程。在戰時瞬息萬變的環境下，這種「外控性」可能成為遲滯反應的枷鎖。

反觀IDF，我們擁有本土研發與快速調整的彈性。這意味著面對敵方新的干擾頻率或戰術變化，IDF能在最短時間內進行在地化的系統修正。「能快速修改」的價值，在戰時往往勝過「原本性能優越」。

結語：韌性勝過優勢

「翔昇三號」的願景，是讓經國號從「空戰主角」轉型為「韌性支點」。戰爭的勝負不再僅取決於誰能擊落更多敵機，而在於誰能在極端打擊後，依然保有持續出動、反覆執行任務的能力。

IDF的存在，向對手傳遞了一個明確信號：即便你擁有局部優勢，你依然無法徹底清除這個靈活、可控且持續存在的防衛力量。不求最強，但一定要在。這不僅是技術的升級，更是台灣在資源有限下，追求「戰略存續」的最優解。

（作者服務於漢翔航空）

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