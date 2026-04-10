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矢板明夫觀點》鄭麗文反日發言 塑造「國共一致」敘事

國民黨主席鄭麗文在中國南京大談「歷史傷口」，痛批日本殖民統治造成兩岸悲劇，中方也順勢遞上反日書籍，彼此配合得嚴絲合縫。這麼操作的目的很清楚，就是要在歷史認知和對日本的態度上，塑造「國共一致」的敘事。
矢板明夫

矢板明夫

2026/04/10 11:30

◎ 矢板明夫

國民黨主席鄭麗文在中國南京大談「歷史傷口」，痛批日本殖民統治造成兩岸悲劇，中方也順勢遞上反日書籍，彼此配合得嚴絲合縫。這麼操作的目的很清楚，就是要在歷史認知和對日本的態度上，塑造「國共一致」的敘事。

國民黨主席鄭麗文在中國南京大談「歷史傷口」，痛批日本殖民統治造成兩岸悲劇。（國民黨提供）國民黨主席鄭麗文在中國南京大談「歷史傷口」，痛批日本殖民統治造成兩岸悲劇。（國民黨提供）這套說法，主要是演給中國民眾和國際社會看的。

歷史當然要誠實。日本統治台灣五十年，確實曾存在壓迫與不公，無需替其洗白。但同樣不能忽視，戰後國民黨在台的威權統治留下的問題，至今仍未完全清算。然而，此刻與鄭麗文握手言歡的中國共產黨，是當下正在以軍事威嚇和各種滲透直接威脅台灣的敵人。這是正在發生的現實！

矢板明夫觀點》鄭麗文反日發言 塑造「國共一致」敘事中國以軍事威嚇和各種滲透直接威脅台灣。圖為共軍東部戰區去年底對台軍演。（路透檔案照）
當前習近平正以反日情緒動員民族主義，欲將「統一台灣」包裝為歷史正義。在這樣的背景下，鄭麗文的發言，是「配合境外敵對勢力」的敘事。

回顧鄭麗文的政治軌跡，更顯諷刺。她早年出身民進黨，曾自承為「台獨基本教義派」，長期批判國民黨是傷害台灣的加害者，強調台灣主體性與民主價值。如今卻在中國語境中重複反日論述，對當前真正壓迫台灣的對象避而不談。這種轉變，根本就是投機、是政治人格的斷裂。

回過頭看，台灣人能接受這套「仇日論述」嗎？

台灣人今天最擔心的，不是百年前的日本，而是眼前的中國。如果國民黨其他人對此保持沉默，選民看到的，就是一個立場模糊、價值混亂的政黨。

矢板明夫觀點》鄭麗文反日發言 塑造「國共一致」敘事當前習近平正以反日情緒，動員民族主義，欲將「統一台灣」包裝為歷史正義。（路透檔案照）
政治可以轉彎，但不能沒有底線。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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