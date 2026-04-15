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自由開講》軍購不能淪為政治算計

2026/04/15 09:30

◎ 陳言

國家防衛，不是政黨彼此叫陣的工具，更不是可以拖一天算一天的政治籌碼。近日立法院原訂協商國防特別條例，卻傳出延後安排，引發外界質疑是否與政治行程相關。無論真相如何，人民心中其實只有一個最直接的疑問：面對國家安全，難道還要先看政治時機、再看政黨盤算，最後才輪到國防需求？

和平從來不是嘴巴說說就會自然到來。和平不是閉上眼睛，也不是放下武器，更不是把自我防衛的準備一拖再拖；國民黨團集體缺席4月9日的國防特別條例草案協商。（資料照）和平從來不是嘴巴說說就會自然到來。和平不是閉上眼睛，也不是放下武器，更不是把自我防衛的準備一拖再拖；國民黨團集體缺席4月9日的國防特別條例草案協商。（資料照）台灣要和平，沒有人會反對。但問題是，和平從來不是嘴巴說說就會自然到來。和平不是閉上眼睛，也不是放下武器，更不是把自我防衛的準備一拖再拖。真正能守住和平的，是「備戰而不求戰」的能力。你有足夠的自衛實力，對方才不敢輕啟衝突；你若連基本防衛決心都讓外界質疑，和平反而會離你更遠。

因此，兩岸可以交流，交流也未必是壞事；但交流與國防，從來不是二選一。願意對話，不代表可以放棄自保；追求和平，也不代表可以忽視威脅。這是最基本的現實判斷。今天強化軍購、提升防衛韌性，不是為了挑釁誰，而是為了讓自己有能力守住家園、守住制度，也守住人民安定生活的底線。

同樣的道理，軍人加薪也不該被污名化。軍人不是口號裡的象徵，而是實際承擔風險的人。若要部隊有戰力，就不能只要求奉獻，卻忽視待遇。適度提升薪資與福利，鼓舞士氣，增加留營意願，這不是討好，而是最基本、也最務實的建軍工程。說到底，願意留下來的人夠不夠、訓練能不能延續、部隊穩不穩，這些都直接影響戰力。

軍購必須合理、透明、有效，該審的要審，該把關的要把關；4月9日國民黨團集體缺席協商，卻提出一份上次委員會初審通過的「附帶決議」。（資料照）軍購必須合理、透明、有效，該審的要審，該把關的要把關；4月9日國民黨團集體缺席協商，卻提出一份上次委員會初審通過的「附帶決議」。（資料照）當然，支持軍購，不代表可以毫無節制地花錢。軍購必須合理、透明、有效，該審的要審，該把關的要把關，該監督的更不能少。但監督不等於拖延，審查不等於杯葛，要求品質更不能變成無止境的政治攻防國防需要的是負責任的監督，是專業討論，而不是情緒動員與立場對撞。

令人憂心的是，當前最讓人民不安的，不是哪一黨輸贏，而是朝野把國防當成互卡的舞台。一邊高喊支持國家，一邊卻讓攸關戰力的法案與預算反覆延宕；一邊強調和平，一邊卻讓盟友質疑台灣是否真有自我防衛的決心。這種言行落差，人民看得一清二楚。

朝野能和，國家才穩；國防不拖，人民才安。少一點算計，多一點承擔，讓國防回到專業與理性，才是真正對人民負責。這不只是政治選擇，更是對下一代的責任。

（作者為文字工作者）

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