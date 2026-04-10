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自由開講》台灣大寫的日子──鄭習會引發台灣第八次修憲？

2026/04/10 13:30

◎ 陳秉楠
　
在1991年修憲之前──之後，也就是現在的《中華民國憲法增修條文》。
　
如果，把憲法增修條文「不適用」的憲法本文，一條條調出來看，會有多荒謬呢？如果，沒修憲的話，台灣現實中行憲有多荒謬呢？
　
1987年高雄一所小學的社會二年級月考考題，問全年級10班近600小學生：中華民國首都在哪裡？
　
許多學生都選台北，但當年正確答案是「中華民國大陸地區江蘇省南京」。是的，要選南京。有位小學生在課堂訂正時，大叫：「為什麼不是台北？」
　
中華民國首都在台北，過去老師教的是首都在南京。（資料照）中華民國首都在台北，過去老師教的是首都在南京。（資料照） 老師沉默一會兒，只說依憲法精神就是這樣寫。
　
1987年7月15日，解嚴。這應該是台灣「大寫的日子」。
　
但這所小學9月開學，某位社會科出題老師，卻仍自以為義地捍衛所謂正統。
　
2005年6月10日，中華民國憲法第七次修憲，其增修條文公布施行。這也是台灣大寫的日子。
　
這種荒謬狀態有沒有遺留呢？
　
馬祖為中華民國自由地區連江縣，與金門縣，隸屬於福建省。
　
是中華民國自由地區的福建省嗎？
　
4月7日國民黨主席鄭麗文，要前往北京會見中華人民共和共產黨總書記習近平。
　
國民黨主席鄭麗文訪中，要帶領國民黨大剌剌邁向紅統。（國民黨提供）國民黨主席鄭麗文訪中，要帶領國民黨大剌剌邁向紅統。（國民黨提供） 她大揩憲法的油，要帶領國民黨大剌剌邁向紅統，跟李貞秀的立委國籍問題一樣。
　
抹去鄭麗文的自以為義、理所當然的妝點，她此行是藉北京外部勢力加持，墊高自己的政治籌碼。
　
以台灣立場而言，她通敵的程度，有如汪精衛，之於二戰侵略者日本在中國。
　
莫忘今年農曆年，法鼓山的紅繩抖動事件。
　
難道，是神佛預見「鄭習會」對台灣的傷害，在示警鄭麗文嗎？
　
據傳，她會發表宣言，逆向操作已經被廢止的《國統綱領》，借屍還魂，將台灣與中國，鎖進內戰的框架，變成是「一個中國」的「內政問題」。
　
台灣最大在野黨國民黨黨魁，若在北京如此宣示，國際將怎麼看待台灣呢？
　
緊接著，是美國總統川普訪中會見習近平。
　
伊朗、台灣、關稅，勢必會成為兩國領導人的會談內容。
　
為何鄭麗文要在川習會前，製造一個「一中」的言論既成事實？
　
作為符合北京立場的台灣偽民意，將是習在川習會講台灣問題的底氣？
　
對治的方法，是第八次修憲。
　
回顧歷史，台灣需要一個新的、在未來的大寫日子。
　
一個修憲的日子，讓「例外狀況」消失，讓憲法回歸現實、生根在這塊土地上。
　
鄭習會後，是美國總統川普5月訪中會見習近平。圖為去年在南韓舉行的川習會。（（路透檔案照）鄭習會後，是美國總統川普5月訪中會見習近平。圖為去年在南韓舉行的川習會。（（路透檔案照） （作者為電視新聞編輯）
　
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